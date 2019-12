Wien (www.aktiencheck.de) - Der Sentix-Index, erster Stimmungsindikator in der Eurozone für den Monat Dezember, stieg laut gestern veröffentlichter Umfrage zum Vormonat um 5,2 Punkte auf 0,7 Zähler, den höchsten Wert seit März 2018, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Marktradar stünden zudem jegliche Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im US-chinesischen Handelskonflikt. Gestern habe China noch festgehalten, so bald wie möglich ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten abschließen zu wollen. Die USA würden mehr Entgegenkommen von China fordern. Es bewege sich in der Angelegenheit kaum etwas. Der "risk off" Schalter sei auf den Finanzmärkten daher wieder umgelegt, die Anleiherenditen hätten leicht südwärts, Währungen seitwärts tendiert. Lediglich das Pfund sei zum EUR aufgrund des erwarteten Wahlsiegs der Konservativen auf den höchsten Wert seit 2 1/2 Jahren gestiegen. Der britische Wahlkampf trete in die Endphase, bis Donnerstag werde daher jede Veränderung der Wahlumfragen genau verfolgt werden.Am Primärmarkt stocke Österreich heute eine 10-jährige Anleihe auf. (10.12.2019/ac/a/m)