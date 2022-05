Börsenplätze Semperit-Aktie:



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR. (18.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Aufgrund der hohen Vergleichsbasis (pandemiebedingter Boom bei Handschuhen) habe Semperit zwar einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisrückgang verdauen müssen, allerdings habe das Q1 2022 deutlich über den Schätzungen gelegen. Die Industriesegmente hätten im Jahresvergleich zulegen können.Der Umsatz sei im Q1 zwar um 14% auf EUR 277 Mio. zurückgegangen, allerdings habe der Konzern damit die Analysten- bzw. die Konsensprognosen um ca. 15% übertreffen können. Mit einem Minus von 45% auf EUR 106 Mio. habe Sempermed in etwa auf dem Niveau des Q4 und damit klar über den Erwartungen gelegen. Die Analysten hätten einen stärkeren Einfluss von gesunkenen Verkaufspreisen vermutet. Auch Semperflex habe mit einem Anstieg um 45% auf EUR 80 Mio. überzeugen können. Das Konzern-EBITDA von EUR 36,5 Mio. habe um 70% unter dem Q1 2021 gelegen, aber dennoch über der Analysten- (EUR 26 Mio.) und der Marktschätzung (EUR 30 Mio.). Dies sei primär dem Segment Semperflex geschuldet gewesen, dessen EBITDA mit EUR 26 Mio. eine starke Marge von 24,5% impliziere. Neben höheren Volumina scheinen vor allem Preiseffekte die Kosteninflation überkompensiert zu haben, so die Analysten der RBI. Der Beitrag von Sempermed sei von EUR 105 Mio. auf EUR 13 Mio. gesunken und habe damit der Analystenerwartung entsprochen.Das Management habe den Ausblick für das GJ 2022 unverändert gelassen. Das EBITDA werde signifikant unter der, vom März 2022 datierenden, durchschnittlichen Erwartung von EUR 100 bis 120 Mio. gesehen. Die Analystenprognose liege bei EUR 82 Mio. und damit unter dem aktuellen Konsens von rund EUR 100 Mio. Nachdem Semperit in Q1 bereits ca. 45% des von den Analysten angenommenen Jahresergebnis generiert habe, sähen die Analysten diese Schätzung trotz zahlreicher Unwägbarkeiten als gut untermauert an. Die strategische Ausrichtung mit Fokus auf Industriegummi sei bestätigt worden. Allerdings scheine es weder betreffend der Desinvestition der Handschuhsparte noch bezüglich M&A-Aktivitäten in den Industriesegmenten unmittelbare Neuigkeiten zu geben.Die letzte Empfehlung zur Semperit-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der RBI. (Analyse vom 18.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity