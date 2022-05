"Sell all"-Stimmung an den Märkten weicht ersten Lichtblicken

Doch auch wenn die jüngsten Kurserholungen mancherorts die Hoffnung auf wieder steigende Kurse aufkommen lassen würden, dürfe die Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass das makroökonomische Gesamtbild nach wie vor getrübt sei. Grund hierfür seien gleich mehrere Faktoren, die zusammenfallen würden und in ihrer Gesamtheit nicht nur die Anleger in ihren Entscheidungen vorsichtig werden lassen würden, sondern wohl auch weiterhin für eine vergleichsweise hohe Volatilität an den Märkten sorgen dürften. So würden der Krieg in der Ukraine, unterbrochene Produktions- und Lieferketten sowie rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise Unternehmen in aller Welt zusehends unter Druck setzen, während Warnsignale aus China die Märkte hätten aufhorchen lassen. Denn dort seien die Einzelhandelsumsätze, die als wichtiger Indikator für das Verbrauchervertrauen gelten würden, im April um 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen, auch die Industrieproduktion habe sich um 2,9 Prozent verringert.



Folglich sei es auch kein Wunder, dass die Stimmung unter den Anlegern buchstäblich im Keller sei. So hätten Fondsmanager in den USA ihre Investitionsquote inzwischen auf 24 Prozent reduziert, was ein deutliches Anzeichen dafür sei, dass sie sich größtenteils vom Markt zurückgezogen hätten. Gleiches gelte auch für den Fear & Greed Index, dem Stimmungsindikator des US-Senders CNN, der mit einem Wert von derzeit 12 im "Extreme Angst"-Bereich liege, gegenüber einem Wert von 27 vor noch zwei Wochen, wobei nun schon sechs von sieben Indikatoren das absolute Stimmungstief erreicht hätten.



Allerdings gebe es trotz der schlechten Stimmungslage an den Märkten einige Hoffnungsschimmer, die darauf hindeuten würden, dass das Schlimmste wohl schon hinter uns liege: Nachdem der Fear & Greed Index schon fast an seinem absoluten Tiefpunkt angekommen sei und die Stimmung unter den US-Anlegern kaum noch tiefer fallen dürfte, deute dieses Stimmungstief darauf hin, dass auf aktuellem Kursniveau bereits vieles von den Anlegern vorweggenommen worden sei und inzwischen eingepreist sei. Dies eröffne wiederum antizyklische Chancen, die es zum richtigen Zeitpunkt zu ergreifen gelte.



Gleichzeitig hätten sich durch die deutlichen Kursrückgänge in den letzten Wochen die Bewertungen der Unternehmen verbessert. So entspreche das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der US-Werte mit 17 wieder dem historischen Durchschnitt, während die Werte in Europa mit 12 auf historisch günstiges Niveau zurückgefallen seien. Doch auch der deutsche Aktienmarkt sei derzeit so günstig bewertet, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Chance auf eine baldige Stabilisierung der Märkte sei daher deutlich höher als noch vor ein wenigen Wochen. Bis dahin müsste jedoch die Volatilität auf ausgewogenes Niveau zurückgehen und eine charttechnische Bodenbildung einsetzen, die die Anleger zurückkehren lasse. Dies könne durch positive geopolitische Entwicklungen oder eine deutliche Verbesserung der globalwirtschaftlichen Lage erfolgen. Bis dahin sollte aber gelten: Augen auf beim Aktienkauf. (18.05.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nach einer allgemeinen "Sell all"-Stimmung, die die Märkte in den letzten Wochen geprägt und zu einer breit angelegten Flucht der Anleger aus nahezu allen Anlageklassen geführt hat, ging die vergangene Börsenwoche nach einem eher verhaltenen Start doch noch positiv zu Ende, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Woche oberhalb der wichtigen charttechnischen Marke von 14.000 Punkten bei 14.028 Punkten mit 2,1 Prozent im Plus beendet, während der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) um 2,27 Prozent auf rund 28.821 Punkte angezogen sei. Eine ähnliche Entwicklung habe derweil auch der Euro STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) verzeichnet, der Leitindex der Eurozone, der bei 3.703 Punkten mit 2,5 Prozent im Plus geschlossen habe.