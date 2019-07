Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

179,60 EUR -0,97% (24.07.2019, 12:38)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

202,36 USD +0,02% (23.07.2019, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (24.07.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Facebooks (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) geplante Digitalwährung Libra stößt bei den Deutschen auf Widerstand, so die Experten von "FONDS professionell".71 Prozent der Bundesbürger würden das Vorhaben kritisch sehen, zeige eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov. Nur 12 Prozent würden es gut finden, dass sich Facebook auf hoheitliches Terrain der Zentralbanken wage. Selbst unter den deutschen Facebook-Nutzern halte sich die Begeisterung in Grenzen: Gut zwei Drittel der Kunden des Social-Media-Giganten sähen Libra sehr skeptisch oder jedenfalls eher skeptisch. Insgesamt habe Yougov Anfang Juli 2.093 Erwachsene befragt. Das würden die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters berichten.Auftraggeber der Studie sei der dpa zufolge der Verein "Finanzwende" gewesen, dem die Pläne des IT-Giganten schon lange ein Dorn im Auge seien. Zeitgleich mit der Studie habe die Bürgerbewegung, die der Finanzpolitiker Gerhard Schick vom Bündnis 90/Die Grünen ins Leben gerufen habe, gemeinsam mit der Brüsseler Organisation Finance Watch eine Petition gegen Libra gestartet. Darin würden die Verantwortlichen die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank dazu auffordern, "dieses hochgefährliche Projekt sofort zu stoppen". Ziel sei ein Verbot des Vorhabens.Schick, Vorstand von Finanzwende, halte Facebooks Pläne für "brandgefährlich", habe er Reuters gesagt. Zwar könnte Libra sich in den ersten Jahren zunächst als nützlich erweisen. Dann aber käme "das böse Erwachen für die Nutzer und die Gesellschaft insgesamt", so Schick.Börsenplätze Facebook-Aktie: