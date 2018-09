Hannover (www.aktiencheck.de) - Wesentlich bestimmte die Währungsentwicklung die Quartalsberichte der Nahrungsmittelhersteller, so die Analysten der NORD LB.Mit der anziehenden Nachfrage in Asien, besonders in China, aber auch in Indien, dürfte das organische Wachstum der Nahrungsmittelhersteller Fahrt aufnehmen. In China scheine sich zudem jetzt auszuzahlen, enger mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Die Refranchisestrategien von McDonald‘s (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) und Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) würden im Handelsstreit zwischen China und den USA nun eine robuste Bastion gegen mögliche Boykottaufrufe bieten. Auch Brasilien bleibe als bevölkerungsreichster Markt Südamerikas eine Region mit großem Wachstumspotenzial, obwohl immer wieder Sondereffekte den Aufschwung unterbrechen dürften. Viele Portfoliobereinigungen würden zudem höhere Bewertungen rechtfertigen. Jüngst habe Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) für USD 7,15 Mrd. von Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) die weltweiten Vermarktungsrechte für deren Einzelhandels- und Gastronomieprodukte erworben. Auch Coca-Cola steige in das Kaffeegeschäft ein: Für rund GBP 3,9 Mrd. wolle der Konzern die Kaffeehauskette Costa übernehmen, die neben mehreren bekannten Kaffeemarken weltweit fast 4.000 Filialen betreibe.Das Sektorrating sei mit "positiv" bestätigt worden. (17.09.2018/ac/a/m)