Linz (www.aktiencheck.de) - Weder für Europa noch für Amerika gibt es im Moment gute Argumente, die für einen Anstieg der jeweiligen Heimatwährung sprechen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In Amerika mache man sich Sorgen vor einer Eskalation des Handelskrieges und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Zudem könnte der außenpolitische Ton noch schärfer werden. Und die FED könnte in ihrer Gangart nachlassen, nachdem die letzten Konjunkturdaten rückläufig gewesen seien. In der Eurozone bleibe die Finanzpolitik in Italien tonangebend.Am Vormittag werde der ZEW-Index für Deutschland erwartet - ein wichtiger Stimmungsbarometer. Er sollte in etwa auf Vormonatsniveau liegen und somit keine Hinweise für eine Wachstumsbeschleunigung in der Eurozone bieten. Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung in Amerika würden positiv erwartet. In Summe könnten wir uns heute in einer engen Bandbreite seitwärts bewegen, so die Oberbank. Eine mögliche Trading-Range bei EUR/USD betrage 1,1530 bis 1,1620. (16.10.2018/ac/a/m)