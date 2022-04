Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern Abend berichtete Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ein sehr gutes Q1 22-Ergebnis, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) habe gestern nachbörslich die Zahlen zum abgelaufenen Quartal, in deren Fall Q3 des Geschäftsjahres 21/22 veröffentlicht. Wie gewohnt hätten die Erwartungen der Analysten abermals übertroffen werden können. Unter den einzelnen Bereichen habe sich erneut die Cloud-Sparte am stärksten gezeigt.Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) habe ebenfalls gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen Quartal berichtet. Obwohl sich der Umsatz im Jahresvergleich um 23% auf USD 68,01 Mrd. Gesteigert habe, seien die Erwartungen der Analysten (wenn auch nur knapp) erstmals seit dem vierten Quartal 2019 nicht erfüllt worden. Die Aktie habe daraufhin nachbörslich um rund 2,7% nachgegeben. (27.04.2022/ac/a/m)