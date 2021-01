Inflation: Die Inflation sei in den Köpfen der Anleger angekommen, was sich darin zeige, dass die 10-jährigen US-Treasuries die psychologische Marke von 100 Basispunkten durchbrochen hätten und sich die Break-Even-Raten bewegt hätten. Dieser Hintergrund sei über die Bankengewinnspanne hilfreich für Finanzwerte.



Nach wie vor sei Vorsicht geboten: Während die Experten von State Street Global Advisors für das 1. Quartal zyklische Sektoren bevorzugen würden, sei dennoch eine gewisse Defensivität erforderlich. Im Falle einer ungleichmäßigen Erholung könnte der Gesundheitssektor aufgrund seiner relativen Stabilität der Einnahmen und Qualitätsmerkmale helfen.



Vor diesem Hintergrund umfassen unsere Q1-Sektor-Picks Finanzwerte (USA), Rohstoffe (Welt, Europa), Industrieunternehmen (Welt, USA, Europa) und Gesundheitswesen (Welt, USA, Europa), so die Experten von State Street Global Advisors.



Die Performanceunterschiede für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2020 hätten sich nach der starken Rotation im November und Dezember verringert, seien aber immer noch sehr groß gewesen. Die Quartals-Performance sei von der Rotation seit den Impfstoffankündigungen dominiert worden.



Der Einsatz von Sektor-ETFs habe nicht so stark zugenommen wie vor den US-Präsidentschaftswahlen erwartet, sei aber als Möglichkeit gestiegen, Marktdrehungen zu spielen. Institutionelle Anleger hätten sofort auf die besseren Aussichten nach den Impfstoffankündigungen reagiert, indem sie die Bereiche ins Visier genommen hätten, in denen sie am stärksten untergewichtet gewesen seien und/oder die ein höheres Beta aufgewiesen hätten. (Ausgabe vom 20.01.2021) (21.01.2021/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Die Sektortrends deuten auf Optimismus hinsichtlich einer sich wieder öffnenden Wirtschaft hin, sodass sich die Rotation fortsetzen sollte, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir eine geradlinige Erholung erleben werden, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Die Bewertung spiele jetzt eine größere Rolle als während des größten Teils des letzten Jahres, aber man brauche auch einen kurzfristigen Treiber für die Sektoren. Darüber hinaus bedeute der Sieg der Demokraten in der Stichwahl zum US-Senat, dass die Partei nun sowohl die Präsidentschaft als auch den Kongress kontrolliere. Dieses Ergebnis habe einige der "Biden-Titel" wiederbelebt.Zentrale Themen zum Start ins Jahr 2021: