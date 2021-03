Börsenplätze Second Sight Medical Products-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Second Sight Medical Products-Aktie:

14,60 EUR +82,50% (09.03.2021, 16:06)



NASDAQ-Aktienkurs Second Sight Medical Products-Aktie:

17,35 USD +47,41% (09.03.2021, 15:45)



ISIN Second Sight Medical Products-Aktie:

US81362J2096



WKN Second Sight Medical Products-Aktie:

A2PXVV



Ticker-Symbol Second Sight Medical Products-Aktie:

24PA



NASDAQ Ticker-Symbol Second Sight Medical Products-Aktie:

EYES



Kurzprofil Second Sight Medical Products:



Second Sight Medical Products, Inc. (ISIN: US81362J2096, WKN: A2PXVV, Ticker-Symbol: 24PA, NASDAQ Ticker-Symbol: EYES) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von prothetischen Geräten zur Wiederherstellung des Sehvermögens von blinden Menschen. Das Unternehmen beabsichtigt, Orion Visual Cortical Prosthesis zu entwickeln, die Menschen, die aufgrund verschiedener Ursachen blind sind, wie z.B. Glaukom, diabetische Retinopathie, Sehnervenverletzungen oder Krankheiten oder Formen von Krebs und Traumata, nützliches künstliches Sehen bietet.



Das Produkt The Argus II Retinal Prosthesis System (The Argus II) bietet eine elektrische Stimulation der Netzhaut, um die visuelle Wahrnehmung bei blinden Menschen zu induzieren, und hilft bei der Behandlung äußerer Netzhautdegenerationen wie Retinitis pigmentosa (RP). Das Argus II System bietet eine künstliche Sehweise, die sich von der Sicht von Menschen mit normalem Sehvermögen unterscheidet. Das Argus II-System des Unternehmens nutzt die elektrische Stimulation, um degenerierte Photorezeptorzellen zu umgehen und verbleibende lebensfähige Netzhautzellen zu stimulieren und so die visuelle Wahrnehmung bei blinden Menschen zu fördern. (09.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Second Sight Medical Products-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Second Sight Medical Products Inc. (ISIN: US81362J2096, WKN: A2PXVV, Ticker-Symbol: 24PA, NASDAQ Ticker-Symbol: EYES) unter die Lupe.Eine kleine Pharma-Aktie beeindrucke seit vergangenem Freitag mit explosionsartig gestiegenen Kursen. An der Nasdaq sei der Wert von 1,43 Dollar auf 11,77 Dollar zum Schlusskurs am Montag geschossen. Auch die WallStreetBets-Trader hätten den Wert offenbar entdeckt. Allerdings stecke wohl mehr als nur Spekulation hinter der Kursexplosion.Am vergangenen Freitag habe die amerikanische Food and Drug Administration, abgekürzt FDA, dem kalifornischen Unternehmen Second Sight Medical Products die Zulassung für ein Netzhautprothesen-System Argus II erteilt. Damit würden äußere Netzhaut-Degenerationen wie Retinitis pigmentosa behandelt. Es bestehe aus einer Brille und einer Videoverarbeitungseinheit, die in Kombination mit dem zuvor implantierten System des Unternehmens blinden Menschen das Sehen ermögliche.Die Aktie von Second Sight Medical Products sei daraufhin am Freitag massiv angesprungen. Bis einschließlich Montag sei der Wert auf 11,77 Dollar gestiegen - ein Kursplus von 723 Prozent in zwei Tagen. Heute setze sich der Kurshype auf knapp 20 Dollar fort. Somit habe sich die Aktie in drei Tagen verzehnfacht.Noch am Freitag hätten Posts kursiert, dass Shortseller es bevorzugen würden, wenn Second Sight Medical Products nochmals unter das Niveau bei 3,20 Dollar fallen würde. Das wiederum habe die bei Reddits organisierten Trader von WallStreetBets auf den Plan gerufen, die den Shorties die Suppe versalzen würden.Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät auf dem derzeitigen Niveau von dem Wert ab. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link