Kurzprofil Seagate Technology plc.:



Seagate Technology plc. (ISIN: IE00B58JVZ52, WKN: A1C08F, Ticker Symbol: STT, NASDAQ-Symbol: STX) zählt zu den führenden Produzenten von Festplatten. Das Produktportfolio umfasst interne und externe Speicherlösungen für Notebooks sowie Desktop-PCs. (23.09.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Seagate Technology-Aktienanalyse von Analyst Christian Schwab von Craig-Hallum Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Christian Schwab, Analyst von Craig-Hallum Capital, die Aktien von Seagate Technology plc. (ISIN: IE00B58JVZ52, WKN: A1C08F, Ticker Symbol: STT, NASDAQ-Symbol: STX) nur noch zu halten.Anlässlich einer Kapitalmarktveranstaltung habe das Management von Seagate Technology plc. seine langfristigen Pläne kommuniziert. Angesichts notwendiger Investitionen in neue wettbewerbsfähige Produkte scheine den Margen Wind entgegen zu wehen.Im Falle des Erreichens des Mittelpunkts der avisierten Margenspanne von 13 bis 15% dürfte es Seagte Technology schwer fallen ein über die Prognose hinausgehendes EPS-Wachstum zu erzielen, so die Analysten von Craig-Hallum Capital.Da dem langfristigen Modell Hebelkraft fehle, sollten Investoren nach Ansicht des Analysten Christian Schwab zunächst an der Seitenlinie warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Seagate Technology-Aktie: