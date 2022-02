Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (25.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Sea-Aktie sei ohnehin schon tief gefallen, als diesen Monat aus Indien die Nachricht gekommen sei, dass Seas Erfolgsspiel "Free Fire" dort auf eine Liste verbotener Apps mit chinesischem Ursprung gesetzt worden sei. So richtig nachvollziehbar seien die Hintergründe für die Entscheidung nicht gewesen. Jetzt bekomme Sea Unterstützung von politischer Seite.Sea sitze in Singapur - sei also kein chinesisches Unternehmen. "Der Aktionär" habe bereits in seinem ersten Bericht über diesen Fall auf diesen Widerspruch hingewiesen. Vertreter Singapurs hätten inzwischen beim indischen Außenministerium ihre Bedenken bezüglich des Verbots von "Free Fire" geäußert und nachgehakt, ob es sich um ein Versehen handele. Das Außenministerium habe an die IT-Behörde des Landes verwiesen, habe zuerst die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Ein Ergebnis gebe es offenbar noch nicht.Nach dem Bann in Indien habe Sea rund 16 Milliarden Dollar Börsenwert eingebüßt. Es werde befürchtet, Seas E-Commerce-App Shopee könnte in Indien ebenfalls verboten werden.Eigentlich würden Singapur und Indien gut zusammenarbeiten. Diesen Februar habe allerdings Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong für Unmut gesorgt, als er in einer Rede gesagt habe, dass gegen die Hälfte von Indiens Parlamentariern laut Medienberichten strafrechtlich vorgegangen werde. Ob es einen Zusammenhang mit dem Verbot von "Free Fire" gebe, sei unklar.Dementsprechend ist die Aktie derzeit kein Muss im Depot, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Sea-Aktie. (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link