Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

186,50 EUR +4,19% (13.01.2021, 16:27)



NYSE Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

226,88 USD +3,84% (13.01.2021, 16:14)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Treue AKTIONÄR-Leser wissen: Sea ist der Gewinner der 1-Dollar-Wette von fünf Redakteuren Ende 2019, so Andreas Deutsch. Der Titel habe das Ziel von 100 Prozent am schnellsten erreicht. Performance bis heute: 450 Prozent. Am Mittwoch klettere die Sea-Aktie auf ein neues Allzeithoch. Das Momentum sei stark, weil die Aussichten top seien.Corona treibe die E-Commerce-Umsätze auch in Südostasien kräftig an. Laut einer Studie von Google, Temasek und Bain & Company würden die Erlöse in der Region von 2020 bis 2025 auf 300 Mrd. Dollar zulegen und sich damit verdreifachen.Nach einer Analyse von Bloomberg werde Sea mit seiner E-Commerce-Einheit Shopee einer der Vorreiter bleiben. Die Erlöse von Sea würden die Experten bis 2023 auf 6,3 Mrd. Dollar schätzen. Im Vergleich mit 2019 entspräche das einer Versechsfachung.Auch für die Gaming-Sparte sei Bloomberg optimistisch. Hier sollten sich die Umsätze bis 2024 auf 3,4 Mrd. Dollar im Vergleich mit 2019 mehr als verdoppeln. Durch den Fokus auf selbstentwickelte Spiele könnte die EBITDA-Marge bei Gaming von aktuell 64 Prozent auf über 70 Prozent steigen.Wer investiert ist, kann über Teilgewinnmitnahmen nachdenken und die restliche Position bei der Sea-Aktie mit einem Stopp bei 145 Euro absichern, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link