Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

136,50 EUR +3,02% (05.10.2020, 16:40)



NYSE Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

160,63 USD +3,39% (05.10.2020, 16:35)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (05.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Der Mix aus E-Commerce, Gaming und Online-Payment mache Sea zum perfekten Corona-Play. Die Aktie sei im laufenden Jahr um 250 Prozent gestiegen, zuletzt habe sie jedoch seitwärts tendiert. "Der Aktionär" sei sicher: Sea könnte schon kurzfristig Anlauf auf die Rekordhochs nehmen.Als Teil des Alibaba-imperiums habe die südostasiatische E-Commerce-Tochter Lazada während des Intestorentages ebenfalls ihre operative Entwicklung präsentiert. Die Analysten von Morgan Stanley hätten die Erkenntnisse genutzt, um sich ein Bild von Seas E-Commerce-Tochter Shopee zu machen.In einer Studie schreibe das MS-Team: "Es scheint, dass Shopee immer noch Marktanteile in den ASEAN-Ländern gewinnt, wenn wir die Bestellmengen vergleichen. Lazada verzeichnet ein Auftragswachstum von 100+% y/y im 2Q19 und 100+% im 2Q20. Dies liegt hinter Shopee, das im zweiten Quartal 20 ein Wachstum von 150% im Jahresvergleich verzeichnete. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Zahlen von Shopee Taiwan einschließen, Lazada hingegen nicht. Nichtsdestotrotz scheint Shopee in ganz Südostasien Marktanteile zu gewinnen."Sea bleibt eine der Top-Empfehlungen des "Aktionär", so Martin Weiß. Die Aktie sei fundamental teuer, das sei jedoch keine neue Erkenntnis. Ohnehin tauge das Papier nur für Investoren, die das Risiko eines asiatischen Internetinvestments und die höhere Volatilität akzeptieren würden. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sea ADR-Aktie: