NYSE Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

263,13 USD +5,88% (02.03.2021, 16:24)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sea habe sehr gute Zahlen für 2020 gemeldet. Der Umsatz beim Online Gaming sei im 4. Quartal 100% gestiegen. "Free Fire", ein von Sea selbst entwickeltes Spiel, sei 2020 laut App Annie das meistens downgeloadete Spiel über iOS gewesen. Online Gaming laufe also. Jetzt komme Shopee - der E-Commerce-Arm - dazu. Der Umsatz sei hier um 111% gestiegen. Die Bruttoerlöse hätten 11 Mrd. USD betragen. Damit sei Shopee die größte E-Commerce-Plattform in Südost-Asien. Online Gaming und E-Commerce seien als zwei Themen, die in der Pandemie ideal korrespondieren würden. Die Sea-Aktie habe den Turbo eingeschaltet und kräftig nach vorne gelaufen.Zusammenfassend habe Sea sehr gute Zahlen für 2020 vorgelegt, einen guten Ausblick für das Q1 2021 gegeben und es gebe noch den dritten Wachstumstreiber, d. h. Fintech. Wer bei der Sea-Aktie dabei ist, sollte die Gewinne laufen lassen und den Stopp ein bisschen weiter wegsetzen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Sea ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:215,00 EUR +3,86% (02.03.2021, 16:33)