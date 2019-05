Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

45,62 EUR -0,52% (13.05.2019, 09:14)



Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden. All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: Ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (13.05.2019/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Anzeigenbetreibers Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Scout24 stehe vor einer Übernahme durch die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone zum Preis von 46 Euro je Aktie. Aktuelle Notiz: 45 Euro. Bislang hätten Investoren von dem Angebot nur im geringen Umfang Gebrauch gemacht, was aber nicht ungewöhnlich sei. In wenigen Tagen ende die Frist zur Andienung. Werde die Quote von mindestens 50% nicht erreicht, dann scheitere das Angebot. Offenbar würden Investoren nervös. Die Hürde von 50% sei sehr ambitioniert. Die Aufkäufer hätten erst jüngst nochmals betont, dass sie nicht nachbessern und keinen höheren Preis anbieten möchten. Auch das Mindestziel von 50% solle nicht reduziert werden.Die Scout24-Aktie sei daher sehr spekulativ. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". befürchten, dass diese Übernahme zunächst scheitern wird. Dann sei mit einem Kursrutsch zu rechnen, der allerdings für neue Käufer durchaus reizvoll erscheinen könnte. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:45,60 EUR -1,64% (13.05.2019, 09:11)