Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter: und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Auf seinem virtuellen Kapitalmarkttag habe Scout24 seine mittelfristigen Wachstumspläne vorgestellt. Der Online-Immobilienmarktplatz wolle mit Dienstleistungen über das reine Anzeigengeschäft hinaus in den kommenden Jahren weiter wachsen. Der Ausblick komme bei den Analysten gut an. Die Anleger bekämen mit der Aktie qualitativ gutes Wachstum zum attraktiven Preis, heiße es bei der UBS. Zum Wochenstart würden sich die Experten von Berenberg zu Wort melden.Der Online-Portalbetreiber durchlaufe einen Wandel im Business-Mix, der zusätzlicher Investitionen bedürfe, so Berenberg-Analystin Sarah Simon in einer aktuellen Studie. Diese seien sinnvoll und sie sollten es dem Konzern ermöglichen, mittelfristig beim Wachstum einen Gang höher zu schalten. Simon empfehle die Scout24-Aktie daher mit einem Kursziel von 70 Euro zum Kauf.Die mittelfristigen Aussichten seien gut, das Kursniveau weiter attraktiv. Die Diversifizierung des Geschäfts mache Scout24 mittelfristig robuster und für Anleger attraktiver. "Der Aktionär" spekuliere daher auf steigende Kurse bei der Scout24-Aktie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link