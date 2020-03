Börsenplätze Scout24-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

58,50 EUR +13,37% (25.03.2020, 22:01)



Xetra-Aktienkurs Scout24-Aktie:

52,30 EUR +1,36% (25.03.2020, 17:35)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden. All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: Ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (25.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Anzeigenbetreibers Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Spurlos an ihr vorbeigegangen sei sie nicht, die Coronakrise. Doch die Aktie von Scout24 schieße nach einer Meldung von Mittwochabend, die sich lese wie aus den guten alten Tagen, steil nach oben. Die Firma möchte eine hohe Dividende zahlen und weitere Aktien zurückkaufen. Bei genauerem Hinsehen finde sich der sonst gut schmeckenden Suppe dennoch ein Haar.Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 wolle seine Aktionäre mit massiven Aktienrückkäufen bei der Stange halten. Insgesamt plane der Konzern, Papiere im Wert von 1,69 Milliarden Euro zurückkaufen, habe Scout24 am Mittwochabend in München mitgeteilt. Der Aktienkurs habe auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als 7 Prozent zugelegt.Für 690 Millionen Euro wolle der Konzern im Rahmen eines bestehenden Programms Papiere zurückkaufen, die erste Tranche solle im April beginnen. Auf der Hauptversammlung im Juni solle ein weiterer Rückkauf mit anschließendem Einzug der Aktien vorgeschlagen werden, das Volumen solle rund eine Milliarde Euro betragen. Finanzieren wolle das Management das durch den Verkauf von Autoscout24, den der MDAX-Konzern in der ersten Jahreshälfte abschließen wolle. Autoscout24 und das Portal Finanzcheck sollten Scout24 einen Verkaufspreis von 2,9 Milliarden Euro bringen.Gut 94 Millionen Euro wolle Scout24 seinen Aktionären in diesem Jahr als Dividende ausschütten, auch das solle auf der Hauptversammlung beschlossen werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link