Börsenplätze Scout24-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

43,16 EUR -5,64% (14.05.2019, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

42,96 EUR -6,41% (14.05.2019, 15:57)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden. All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: Ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (14.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Anzeigenbetreibers Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Scout 24 bleibe eigenständig. Bis 24 Uhr hätten die US-Beteiligungsgesellschaften Hellmann & Friedmann und Blackstone am vergangenen Donnerstag Zeit, um mindestens 50 Prozent der Anteile von Aktionären zu erwerben. Am Ende habe es nur für 42,8 Prozent gereicht. Nach geplatzter Übernahme habe die Aktie zeitweise bis zu neun Prozent verloren.5,7 Milliarden Euro und damit 46 Euro je Aktie hätten die US-Investoren geboten. Noch im März habe es so ausgesehen, als ob es zu einer Bieterschlacht kommen würde, nachdem die Finanzinvestoren Silver Lake sowie EQT Partners an dem Unternehmen Interesse gezeigt hätten. Das Risiko wäre in diesem Fall nach unten begrenzt gewesen.Doch dazu sei es nicht gekommen. Nach Bekanntgabe der geplatzten Übernahme sei die Aktie zwischenzeitlich um fast neun Prozent auf 42,18 Euro gestürzt. Die spekulative Position aus Ausgabe 11/19, mit der auf höhere Kurse im Rahmen einer erfolgreichen Übernahme gesetzt worden sei, sei bei 42,50 Euro ausgestoppt. Aus charttechnischer Sicht bleibe nun abzuwarten, ob die 200-Tage-Linie bei 41,68 Euro halte. Aktuell notiere die Aktie wieder bei 43,24 Euro.Das Unternehmen mit den Portalen Immobilienscout 24 und Autoscout 24 plane dennoch, seinen Wachstumskurs fortzusetzen. Besonders die die Gebrauchtwagenplattform glänze zurzeit mit hohen Wachstumsraten. Im ersten Quartal sei der Umsatz um 17 Prozent gestiegen."Der Aktionär" behält die Scout24-Aktie weiterhin auf der Watchlist, so Nicola Hahn. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link