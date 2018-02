Ende Dezember 2017 hätten die Schwellenländeraktienmärkte allgemein beim 12,5Fachen der in zwölf Monaten erwarteten Gewinne und damit etwas mehr als eine Standardabweichung über ihrem 15-Jahres-Durchschnitt notiert. "Diese Gewinnkennziffer wird unseres Erachtens fundamental durch das Gewinnwachstum gestützt", sage Donald. "Die Anlageklasse wirkt darum im Vergleich zu den Industriestaaten nach wie vor attraktiv."



Fundamental gesehen stünden Schwellenländeraktien laut Donald derzeit so gut da wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Inflation sei niedrig, das Wachstum moderat aber stetig, und die Rentabilität steige angesichts einer globalen Nachfrageerholung und größerer Finanzdisziplin in den Unternehmen. Zwar lägen die Gewinnprognosen für 2018 mit einem Zuwachs von 13% unter denen des Vorjahres. "Die Raten sind aber sehr solide im Vergleich zu den schwachen Ergebnissen der Jahre 2012 bis 2016 - zumal sie von einem deutlich höheren Niveau aus starten", sage Donald. Auch das erwartete höhere Gewinnwachstum in 2018 und den Folgejahren sollte die Bewertungen der Schwellenländer stützen, und die weitere Erholung der Schwellenländerwährungen trage ein Übriges dazu bei.



Für die Schwellenländer sehe Donald vor allem im ersten Halbjahr 2018 Risiken, die wiederum in erster Linie aus der US-Steuerreform und den laufenden Verhandlungen zum Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) resultieren würden. Im vierten Quartal 2017 sei die Nachfrage nach US-Vermögenswerten gestiegen, und der US-Dollar habe leicht an Stärke gewonnen, weil die Anleger Steuersenkungen erwarteten. "Ein wiedererstarkender Dollar stellt ein Risiko für Schwellenländeranlagen dar", erläutere Donald. Allerdings bleibe abzuwarten, ob das neue Steuerregime die weltweite Kapitalallokation wirklich nennenswert verändere und welche Auswirkungen sich hierdurch langfristig für den Dollar ergeben könnten.



Der Experte gehe davon aus, dass die längerfristigen Wachstumsmotoren Innovation und Erholung auch weiterhin das Wachstum in den Schwellenländern vorantreiben würden. Zwar seien die Bewertungen gestiegen, aber das gelte auch für die Unternehmensgewinne. Ob und wie sich die US-Steuer- und -Handelspolitik über die Dollarstärke und potenzielle Kapitalumschichtungen auf die Schwellenländer auswirken werde, sei derzeit noch nicht absehbar. Darüber hinaus seien das Wachstum und die Investitionen in den USA und anderen Teilen der Welt bislang meist günstig für die an der globalen Lieferkette beteiligten Schwellenländer gewesen.



2017 seien die Bewertungen der einzelnen Sektoren des Schwellenländeraktienmarktes spürbar auseinander gedriftet, erkläre Donald. Angesichts dieser starken Bewertungsdiskrepanzen in Teilbereichen des Marktes müssten Anleger darauf achten, nicht zu viel für Wachstum zu bezahlen. "In einem florierenden Markt wird disziplinierte Bewertung in unseren Augen für Schwellenländeranleger immer wichtiger, um Kapitalschutz und Vermögensaufbau zu gewährleisten", sage der Lazard-Experte. (28.02.2018/ac/a/m)







Delaware (www.aktiencheck.de) - Für Schwellenländeraktien war 2017 ein sehr erfolgreiches Jahr, so James Donald, Leiter der Schwellenländer-Plattform von Lazard Asset Management.Die Anlageklasse habe im Jahresverlauf in US-Dollar um 37% zugelegt und sich damit besser entwickelt als die Aktien der Industriestaaten (ex USA) und US-Aktien, die immerhin Zuwächse von 25% bzw. 22% hätten verzeichnen können. 2018 dürfte die Schwellenländer-Rally weitergehen, gestützt auf starke Fundamentaldaten.Mit den Höhenflügen des vergangenen Jahres sollten Anleger nach Ansicht des Experten James Donald allerdings eher nicht rechnen, denn diese Rally sei nicht nur wegen ihrer Stärke, sondern auch wegen ihrer Ertragskonzentration außergewöhnlich gewesen. So seien 60% der Kurszuwächse allein auf das Konto von Technologie- und Finanzunternehmen gegangen. "Mit den Gewinnen sind auch die Bewertungen gestiegen", so Donald, "und immer mehr Anleger springen auf die bekannten Themen wie etwa im Internetsegment tätige Technologieunternehmen auf."