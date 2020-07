Neben westlichen Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren würden, entstünden auch immer mehr lokale Marken, die die Wünsche und Bedürfnisse der heimischen Bevölkerung befriedigen würden.



Doch nicht nur das BIP, sondern auch die Marktkapitalisierung der Schwellenländer habe sich in den vergangenen Jahren beträchtlich entwickelt und mache mittlerweile fast 12% der gesamten weltweiten Marktkapitalisierung aus.



Bei geistigem Eigentum und Aufwendungen für Forschung und Entwicklung seien die Schwellenländer in den letzten Jahren von Imitation zu Innovation übergegangen. Die Zeiten, in denen die Industrieländer in diesem Bereich den Ton angegeben hätten, seien vorbei. 2019 seien 66% der Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den Schwellenländern auf den IT-Sektor entfallen. In den Industrieländern seien es lediglich 18% gewesen.



E-Commerce, digitaler Zahlungsverkehr, mobiles Banking und Elektrofahrzeuge seien nur einige Bereiche, in denen mehrere Schwellenländer die Industrienationen überholt hätten. Mit Investitionen in Forschung und Entwicklung auf Rekordniveau im Sektor Informationstechnologie seien es die innovativen Kräfte, die das Wachstum in Schwellenländern vorantreiben würden. Die Corona-Krise habe diese Entwicklung noch zusätzlich beschleunigt. Laut der chinesischen Online-Handelsplattform JD.com hätten sich zwischen Ende Januar und Anfang Februar die Online-Umsätze mit Lebensmitteln gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Heute sei der Anteil des E-Commerce an den Einzelhandelsumsätzen in China sehr viel größer als in den USA, und auch Chinas Markt für digitale Zahlungen sei um ein Vielfaches größer als in den Vereinigten Staaten.



Die Innovationskraft spiegele sich auch in der steigenden Zahl von Patentanmeldungen in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern wider. Vor allem bei Technologien, die den Wandel vorantreiben würden (künstliche Intelligenz, Robotertechnik, Batterietechnologie, Supercomputer), seien einige Unternehmen aus Schwellenländern richtungsweisend.



Weiteren Grund zur Zuversicht gebe die aktuell starke Resilienz der Schwellenländer gegenüber Störungen der Kapitalströme. Die Institutionen in den Schwellenländern hätten ihre Politik in den letzten Jahren reformiert.



Das dürfte ihnen helfen, Stresssituationen an den Märkten besser zu überstehen. Die Schwellenländer hätten beispielsweise ihre Fremdwährungsreserven seit den frühen 1990er Jahren aufgestockt. Das sei wichtig, denn sie seien eine wichtige Stütze für Währungen. Zahlreiche Schwellenländer hätten außerdem die Bindung ihrer Währung an den US-Dollar aufgehoben, sodass sie gegenüber Spekulationen oder einer Aufwertung des Dollar weniger anfällig seien. Auch die Abhängigkeit von Krediten in US-Dollar hätten die Schwellenländer reduziert, ihre Kreditquellen diversifiziert und mehr Anleihen in Lokalwährungen ausgegeben.



Zusätzlich habe die wirtschaftliche Abhängigkeit von den Industrieländern abgenommen. Im Jahr 2000 sei nur ein Drittel der aus Schwellenländern exportierten Waren in andere Schwellenländer geliefert worden. Heute sei die Nachfrage höher und 56% der Exporte würden zwischen Schwellenländern erfolgen. Brasilien, Russland, Indien und China seien Beispiele für Länder, deren Exporte zu mehr als der Hälfte in andere Schwellenländer gehen würden. Die alte Vorstellung, dass Schwellenländer nur Niedriglohnproduzenten und Rohstofflieferanten für die Industrieländer seien, gehöre somit der Vergangenheit an.



Die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs seien weder an der Wirtschaft der Schwellenländer noch an den dazugehörigen Aktienmärkten spurlos vorübergegangen. Nichtsdestotrotz dürften die Argumente für ein Investment in die aufstrebenden Regionen weiter Bestand haben. Mittel- bis langfristig könnten Anleger von diesen Wachstumstorys profitieren. (Ausgabe 102 vom Juli 2020) (07.07.2020/ac/a/m)







