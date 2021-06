Die Aussichten dafür seien aus Sicht der Experten positiv. Für die Sommermonate würden die Experten eine deutliche Renditesteigerung prognostizieren. Juni, Juli und August seien normalerweise gute Monate für Schwellenländer. In den letzten 27 Jahren seien die Renditen des Emerging Markets Bond Global Diversified Index in 63% der Fälle im Juni, 74% im Juli und 78% im August positiv. Für den Emerging Markets Corporate Entities Bond Index würden die letzten 20 Jahre im Juli zu 65% positive Renditen zeigen, im August sogar zu 75%. Im Sommer sollten auch die technischen Daten unterstützend wirken. Die Emissionstätigkeit dürfte geringer sein und die Cashflows steigen.



Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) solle die Wirtschaft in den Schwellenländern um 6% in diesem Jahr wachsen. Das seien 0,8% mehr als nach Schätzungen Anfang des Jahres. Die überwiegende Mehrheit der Schwellenländer dürfte voraussichtlich zwischen 4 und 8% wachsen, die beiden größten - China und Indien - mit mehr als 8%.



Über das Wachstum hinaus würden höhere Rohstoffpreise bedeuten, dass die Schwellenländer ihr drittes Jahr in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss verzeichnen würden, der sich gemäß IWF auf über 200 Milliarden USD belaufen könnte. Ebenfalls hilfreich seien die geplanten Zahlungen des IWF im Juli und August, die die Fremdwährungsreserven der Schwellenländer erhöhen würden. Auch die multilaterale Unterstützung über die Initiative Debt Service Suspension der G20 und die IWF-Programme für 84 Schwellenländer von insgesamt 110 Milliarden USD seit Beginn der Pandemie würden fortgesetzt. Beachtenswert dabei sei, dass der IWF keine Kredite an Länder vergebe, deren Verschuldung als nicht tragfähig erachtet werde oder in denen weiterhin Finanzierungslücken bestünden.



Auch die Corona-Infektionen seien in den meisten großen Schwellenländern eher rückläufig - in Lateinamerika würden sie allerdings eine Herausforderung bleiben. Die Impfstoffversorgung werde sich in den Schwellenländern in der zweiten Jahreshälfte verbessern, die Impfquoten dürften steigen. Unter der Voraussetzung, dass Covid-19 in Schach gehalten werden könne, dürften die Rating-Herabstufungen und Ausfälle bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. Fitch stelle fest, dass die Ausfallrate von Staaten im letzten Jahr mit fünf Ausfällen (Argentinien, Ecuador, Libanon, Surinam und Sambia) auf 4,2% gestiegen sei. Nicht einer davon sei auf Covid-19 zurückzuführen - und das aus einem Anlageuniversum von mehr als 70 Staaten im Emerging Markets Bond Global Diversified Index. (28.06.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt, und Volker Kurr, Head of Europe, Institutional, beide bei Legal & General Investment Management (LGIM) erwarten in den Sommermonaten einen Renditeschub bei Schwellenländern.Schwellenländer seien und würden interessant bleiben: Der US-Dollar notiere schwächer, die Volatilität sei gedämpft und die Rohstoffpreise seien gestiegen. Dies schlage sich auch in den Zuflüssen bei Schwellenländerfonds nieder. Seit Anfang des Jahres seien bereits 127 Milliarden USD in diese Anlageklasse geflossen. Sollte dieser Trend anhalten, könnten die Zuflüsse den Gesamtjahreswert für 2019 übersteigen.