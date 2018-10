Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der moderate Abwärtstrend, der bereits seit Jahresbeginn in der Unternehmensstimmung im verarbeitenden Gewerbe der Schwellenländer zu beobachten ist, hat sich im September fortgesetzt, so die Analysten der DekaBank.Prognoserevision: Abwärtsrevision der BIP-Prognosen für China, Türkei, Argentinien, Mexiko und Indonesien.Märkte: Die Währungen, die im bisherigen Jahresverlauf besonders stark unter Druck geraten seien, hätten sich zuletzt etwas erholen können: Die wichtigsten Treiber seien das Ergebnis der ersten Runde bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen, die deutlich Zinsanhebung in der Türkei sowie die Einigung zwischen Argentinien und dem IWF auf eine Aufstockung des Hilfspakets gewesen. In diesem Umfeld hätten vor allem EM-Inlandswährungsanleihen einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen können, während Hartwährungsanleihen aufgrund des Renditeanstiegs am US-Rentenmarkt nur wenig Boden hätten gutmachen können. EM-Aktien seien unter Druck geraten, nachdem sich die Stimmung für US-Aktien deutlich verschlechtert habe. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Positionen im Handelskonflikt in den kommenden Monaten verhärtet bleiben würden und die US-Notenbank ihren Zinsanhebungskurs fortsetzen werde. Vor diesem Hintergrund würden das Erholungspotenzial bei EM-Währungen für begrenzt halten. EM-Zentralbanken könnten selbst bei einer Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds die Geldpolitik kaum lockern, da sonst weitere Währungsverluste drohen würden. (Ausgabe Oktober/November 2018) (18.10.2018/ac/a/m)