Zu Beginn der COVID-19-Pandemie, als das volle Ausmaß der Krise noch nicht bekannt gewesen sei, hätten beispielsweise viele Investoren geglaubt, dass Schwellenländer wie China nur durch erhebliche fiskalische und geldpolitische Anreize wieder auf Kurs gebracht werden könnten.



Zwar seien tatsächlich in allen Schwellenländern in gewissem Umfang Konjunkturanreize eingesetzt worden, aber die stärksten fiskalischen und geldpolitischen Impulse kämen in Wahrheit aus den Industriestaaten. Dort würden sie einen beispiellosen Umfang erreichen, der weit über das hinausgehê, was in der globalen Finanzkrise zu beobachten gewesen sei. Dies werfe die Frage auf, wie sich die mit diesen Anreizen verbundenen Ausgaben letztendlich wieder hereinholen und finanzieren lassen würden. Die Experten von Franklin Templeton seien der Meinung, dass dies ein echtes Hindernis darstellen werde und den Industrieländern zumindest für eine gewisse Zeit zu schaffen machen könnte.



Wenn man sie mit den Entwicklungen in der Geschäftswelt vergleiche - wo zu beobachten gewesen sei, dass "Leapfrogging"-Modelle und Innovation in einer Reihe von Bereichen wie Technologie, Konsum und Finanzen wieder in den Vordergrund gerückt seien - dann stimme das die Experten von Franklin Templeton für diese Firmen und einige dieser Volkswirtschaften sehr optimistisch.



Die Schwellenländer-Aktien hätten sich im zweiten Quartal erholt, auch wenn sie hinter den Aktien der Industriestaaten zurückgeblieben seien. Eine sukzessive Lockerung der Coronavirus-bedingten Lockdowns rund um den Globus, unerwartet gute Wirtschaftsindikatoren, Optimismus in Bezug auf potenzielle COVID-19-Behandlungsmethoden und der weit verbreitete Einsatz wirtschaftlicher Anreize hätten stärker gewogen als die Angst vor einer zweiten Welle der Seuche und erneute Spannungen zwischen den USA und China. Die Schwellenländerwährungen hätten gegenüber dem US-Dollar weitgehend aufgewertet. Der MSCI Emerging Markets Index habe während des Quartals um 18,2% zugelegt, während der MSCI World Index mit 19,5% rentiert habe (jeweils in US-Dollar).



Die wichtigsten Entwicklungen in den Schwellenländern im zweiten Quartal 2020:



- Asiatische Aktien seien im Aufwind gewesen; sämtliche Märkte hätten im Quartal starke Zuwächse verzeichnet: Die wirksame Kontrolle der Pandemie in Taiwan habe den heimischen Aktienmarkt gestützt, der eine Erholung der Technologie-Schwergewichte erlebt habe. Erste Lockerungen der Lockdown-Regelungen hätten in Indien die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung befeuert und die Aktienkurse in die Höhe getrieben, obwohl der Grenzkonflikt mit China neu aufgeflammt sei. In Südkorea seien die Lagerbestände angestiegen und die Behörden hätten geld- sowie fiskalpolitische Anreize eingesetzt, um die Wirtschaft zu stützen. Die militärischen Drohungen Nordkoreas seien von den Anlegern unterdessen nur mit einem Schulterzucken quittiert worden. Aufgrund ermutigender Wirtschaftsdaten hätten chinesische Aktien Kurszuwächse verzeichnet, allerdings habe dieser Markt mit den meisten anderen Ländern der Weltregion nicht Schritt halten können. Ein Wiederaufleben der Spannungen zwischen den USA und China und ein neuer Ausbruch des Coronavirus in Peking hätten die Anlegerstimmung gedämpft.



- Die lateinamerikanischen Märkte hätten sich dem globalen Aufschwung angeschlossen. Unterstützt worden sei diese Entwicklung durch eine tendenziell höhere Mobilität, da die die Kontaktbeschränkungen von staatlicher Seite weiter gelockert worden seien. Die beste Performance des Wirtschaftsraums hätten Argentinien, Brasilien und Chile vorzuweisen gehabt, während die Aktienkurse in Kolumbien, Peru und Mexiko trotz zweistelliger Zuwächse hinter der Entwicklung in dieser Region zurückgeblieben seien.



Eine fortgesetzte geldpolitische Lockerung habe die Stimmung in Brasilien geprägt. Die Zentralbank habe ihren Leitzins während des Quartals um 1,5 Prozentpunkte auf ein Rekordtief von 2,25% gesenkt. Eine bessere politische Zusammenarbeit und unerwartet positive Zahlen bezüglich der Wirtschaftstätigkeit im April hätten die Stimmung zusätzlich gestützt. In Mexiko hätten schlechte makroökonomische Daten und eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes die geldpolitischen Lockerungsbemühungen der Zentralbank überschattet. Die Stimmung in Chile sei durch ein zusätzliches Konjunkturpaket gestärkt worden, während ein schlechteres Rating für Peru den dortigen Marktrenditen Grenzen gesetzt habe.



- In der Region Europa, Naher Osten und Afrika sei ein solides Quartal verbucht worden - angeführt von Südafrika, der Tschechischen Republik und Polen. Katar und Ägypten hätten jedoch schlechter abgeschnitten als die anderen Länder des Wirtschaftsraums. In Südafrika hätten die Aktien zu einer Rally angesetzt, als die Anleger entschieden hätten, über die Herabstufung des Länderratings hinwegzusehen und sich stattdessen auf die schrittweise Aufhebung des Lockdown, die unerwartet guten Bruttoinlandsproduktdaten (BIP) und die Einführung fiskal- und geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen zu konzentrieren.



Russlands Referenzindex sei durch die starke Aufwertung des Russischen Rubels, höhere Erdölkurse und die Lockerung der Quarantänemaßnahmen beflügelt worden und habe im Dreimonatszeitraum ebenfalls zweistellige Renditen verzeichnet. Die russischen Wähler hätten für eine Verfassungsänderung gestimmt, die es Präsident Wladimir Putin erlaube, zwei weitere Amtszeiten anzustreben. Faktisch bleibe er damit bis 2036 an der Macht. (Investmentteam-Update vom 30.06.2020) (14.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Schwellenländer-Aktienteam von Franklin Templeton beschreibt die Erholung im zweiten Quartal und wagt einen Blick in die Zukunft.Drei Themen, die die Experten von Franklin Templeton heute beschäftigen würden:1. Geopolitische Risiken seien wieder in den Vordergrund getreten, da sich die Spannungen an der Grenze zwischen China und Indien verstärkt hätten und Indien im Rahmen neuer Wirtschaftssanktionen 50 chinesische Apps unter Verbot gestellt sowie Regierungsverträge mit Auftragnehmern aus der Volksrepublik aufgekündigt habe. Zudem habe Indien erneute Anstrengungen unternommen, die Einfuhren aus China einzuschränken. Nach Ansicht der Experten von Franklin Templeton dürfte dies dem Land jedoch angesichts seiner Abhängigkeit sowohl von Rohstoffen und Maschinen für die Lieferketten seiner Fertigungsindustrie als auch von Enderzeugnissen aus dem Reich der Mitte schwerfallen.Zwar hätten geopolitische Schlagzeilen zum Thema China in den letzten Jahren Wellen geschlagen und für kurzfristige Ungewissheit gesorgt, doch nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton dürften sie das Land nicht von seinem Erholungskurs abbringen. Die jüngsten Konjunkturmaßnahmen, darunter die beträchtlichen Haushaltsausgaben, die Ende Mai während des Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas bekannt gegeben worden seien, dürften für positive Impulse für die Wiederbelebung des Binnenmarkts sorgen. Aufgrund der hohen Unsicherheit rund um die Pandemie und die Weltlage habe Peking 2020 kein konkretes Jahreswachstumsziel für die chinesische Wirtschaft festgelegt. Die Regierung habe jedoch betont, dass die Beschäftigung und Sozialmaßnahmen (zur Sicherung der Lebensgrundlagen) dieses Jahr Priorität hätten. Das setze wachstumsfördernde Maßnahmen ebenso wie kontinuierliche, maßvolle Anreize seitens der Politik voraus - mit Spielraum für weitere Impulse, falls erforderlich. Dies stehe im Einklang mit dem bislang von chinesischen Entscheidungsträgern eingeschlagenen Kurs.2. Die COVID-19-Pandemie fache die Debatte rund um eine Entglobalisierung weiter an. Dieser Begriff könne vieles bedeuten. So könne er einfach dafür stehen, dass bestimmte strategische Geschäftszweige wieder ins Land zurückgeholt würden, man die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten reduziere oder inländische Vorzeigeunternehmen gründe beziehungsweise fördere. Einige würden ihm jedoch eine weitreichendere Bedeutung zuschreiben, beispielsweise das Ende internationaler Handelsabkommen und der Organisationen und Verbände, die über diese Vereinbarungen wachen würden. Bisher gebe es jedoch kaum Hinweise, dass Letzteres eintreffen werde.3. Mit der anhaltenden Umstellung hin zu einer wissensbasierten Weltwirtschaft sei eine zunehmende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte zu beobachten. Tatsächlich stünden Schwellenländer (Emerging Markets - EMs) in Bereichen wie E-Commerce, E-Learning, digitalem Zahlungsverkehr und Mobile Banking an der Innovationsspitze. Nach Auffassung der Experten von Franklin Templeton dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Beim Ausbruch von COVID-19 in China sei einer der führenden Anbieter von Nachhilfekursen des Landes beispielsweise imstande gewesen, sämtliche in Präsenzkursen angebotenen Unterrichtseinheiten in 100 Städten auf eine Online-Plattform umzustellen. Faktisch seien von dieser Umstellung zwei Millionen Schüler betroffen gewesen. Auf mittlere bis lange Sicht würden die Experten in China eine weitere Beschleunigung bei der Durchdringung im Bereich Online-Nachhilfe erwarten.Ein anderes Unternehmen, das für seine E-Commerce-Plattform bekannt sei, habe sein Geschäft im Laufe der Jahre breiter aufgestellt und sei in neue Sektoren expandiert. Während des Lockdowns habe die Firma freien Zugang zu ihrer Kommunikations-App gewährt, sodass 600.000 Lehrer Fernunterricht hätten erteilen können. Zudem habe sie die Anzahl von Livestreaming-Sitzungen auf ihrer E-Commerce-Plattform erhöht, als Millionen von Menschen während des Lockdowns in ihren Häusern eingeschlossen gewesen seien. In Krisenzeiten müssten sich Unternehmen häufig rasch anpassen. Dies könne zur Übernahme neuer Technologien führen. Die COVID-19-Pandemie habe technologische Entwicklungen rund um den Globus beschleunigt und möglicherweise dauerhaft verändert, wie man einkaufe, lerne und Gesundheitsleistungen nutze.Nach Auffassung der Experten von Franklin Templeton seien durch die COVID-19-Pandemie die Stärken der Schwellenländer, etwa ihre Sozialsysteme, Regierungsführung und in vielen Fällen die Gesundheitsversorgung, herausgestellt worden. Außerdem seien in den letzten zehn Jahren sowohl aus fiskalischer als auch aus unternehmerischer Sicht solide Fortschritte im Hinblick auf Reformen zu beobachten gewesen. Infolgedessen würden sich aus Sicht der Experten die Finanzkraft der Schwellenländer und die Bilanzen ihrer Unternehmen in der Krise als Quelle der Widerstandsfähigkeit erweisen. Die Experten von Franklin Templeton würden davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung insbesondere in Asien fortsetzen werde.