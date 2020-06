Bonn (www.aktiencheck.de) - Anlageformen, die ökologische, soziale und gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unternehmensführung beachten (ESG), wecken bereits seit einiger Zeit das Interesse der Anleger, so die Analysten von Postbank Research.



Die Coronavirus-Krise habe diesen Anlagetrend noch einmal verstärkt, zeige sie doch, dass gute ESG-Ratings in turbulenten Aktienmärkten ein Signal für Qualität und Widerstandsfähigkeit sein könnten. Eindrucksvoll zeige sich dies bei Unternehmen aus den Schwellenländern: Während der MSCI Emerging Markets Index seit Mitte März in Euro um 19 Prozent habe zulegen können, habe das ESG-Pendant ein Plus von 22 Prozent verzeichnet. Nahezu in allen Sektoren hätten sich die Aktien der ESG-konformen Unternehmen besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Darüber hinaus spiele auch die Sektorengewichtung eine Rolle. Zyklische Konsumgüterhersteller - die eine Performance von 30 Prozent vorweisen - seien in der ESG-Indexvariante stärker vertreten. Da ich mit einer weiteren Erholung der globalen Konjunktur rechne, würden den Analysten von Postbank Research ESG-Aktien daher nicht nur unter Nachhaltigkeitsaspekten eine interessante Alternative erscheinen. (22.06.2020/ac/a/m)



