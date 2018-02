Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Unruhe an den internationalen Finanzmärkten hat die Nachfrage nach Anlagen in Schweizer Franken hoch gehalten, so die Analysten der Nord LB.



In der vergangenen Woche sei der EUR/CHF-Kurs kurzzeitig unter die Marke von 1,1450 gesunken, habe sich aber zügig oberhalb von 1,1500 EUR in CHF stabilisieren können. Dabei habe es keinerlei Anzeichen gegeben, dass die SNB im größeren Stil an den FX-Märkten zur Schwächung des Franken interveniert hätte. Der Konjunkturaufschwung festige sich derweil, der Arbeitsmarkt zeige sich in ausgezeichneter Verfassung. Die Inflation sei im Januar hingegen leicht auf 0,7% Y/Y zurückgegangen. (14.02.2018/ac/a/m)





