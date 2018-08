Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (24.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) weiterhin kaufenswert.Die Geschäfte des Leiterplattenherstellers würden sich robust entwickeln. Das erste Halbjahr 2018 sei erfreulich verlaufen. "Unsere Auftragsbücher sind voll. Die Nachfrage ist hoch", habe Finanzvorstand Marc Bunz im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Einzig zu beobachten seien ab und an Verschiebungen seitens Kunden aus der Automobilindustrie sowie verzögerte Lieferzeiten bei passiven Bauelementen. "Bisher können wir damit gut umgehen. Wir sind zuversichtlich, unsere Ziele für das Jahr 2018 zu erreichen", so Bunz. Schweizer Electronic erwarte in diesem Jahr einen Umsatz von knapp 130 Mio. Euro. Aus der Produktion in Deutschland erziele die Gesellschaft in etwa einen Umsatz von mehr als 110 Mio. Euro. "Die bisherigen Umsatzbeiträge aus unserem asiatischen Partnernetzwerk (WUS und Meiko Electronics) laufen nach oben und stiegen im ersten Halbjahr 2018 auf einen Umsatzanteil von 15%", erkläre Bunz.Erhebliches Wachstum erwarte der CFO aus der Partnerschaft mit der chinesischen WUS. Nach Einnahmen von gut 1 Mio. Euro in 2017 sollten sich diese Umsätze in Richtung der Marke von 10 Mio. Euro bewegen. "Die Serienanläufe mit WUS entwickeln sich gut. Die Umsätze ziehen deutlich an, und wir haben einen Auftragsbestand im zweistelligen Millionen-Bereich", so Bunz. 2019 sollten diese Umsätze weiter anziehen. Mit den aktuellen Kapazitäten könnte sich der Umsatz aus dieser Partnerschaft mittelfristig auf 20 bis 25 Mio. Euro pro Jahr belaufen. Die Prognose für das EBITDA des Jahres 2018 habe der Finanzchef von bisher 10 auf 11 bis 12 Mio. Euro angehoben. Abzüglich Abschreibungen von 8 bis 9 Mio. Euro werde sich das EBIT auf über 3 Mio. Euro belaufen. Netto würden die Experten mit einem Gewinn von 1,5 bis 2 Mio. Euro rechnen. Für das Jahr 2019 sei ein weiterer Anstieg des Umsatzes auf bis zu 140 Mio. Euro realistisch.Auf der Ertragsseite müsse Schweizer allerdings ein Übergangsjahr in Kauf nehmen. Das Unternehmen wolle ein Werk in China bauen. Das Vorhaben führe ab der zweiten Jahreshälfte 2018 zu Kosten ohne einen einzigen Euro Umsatz. Die Abschreibungen würden entsprechend anziehen, sodass im nächsten Jahr das Nettoergebnis im besten Fall noch leicht positiv ausfallen werde. Belastend im Nettoergebnis würden sich ab 2019 die Finanzierungskosten für das neue Werk auswirken. Ab 2020 rechne Bunz mit ersten Umsätzen aus dem Werk. Dann werde auch das EBITDA wieder deutlich anziehen.Das Vorhaben in China, ein eigenes Werk zu bauen, sei ein logischer Schritt, wenn das Unternehmen mittelfristig in ganz andere Dimensionen wachsen wolle. Ein neues Werk für Leiterplatten in Europa mache wenig Sinn und auch über Partnerschaften in Asien zu wachsen sei zwar nett, aber keine spannende Wachstums-Story. Mit der neuen Produktionsstätte im chinesischen Jintan wolle Schweizer Leiterplatten und Embedding-Lösungen anbieten. In der Anlaufphase des Jahres 2020 würden die Umsätze noch nicht riesig sein. Ab dem Jahr 2022 erwarte der CFO Umsätze aus diesem Werk von mehr als 100 Mio. Euro. Perspektivisch seien 500 Mio. Euro Gesamtumsatz möglich. Wegen der Ausrichtung auf Embedded-Lösungen seien wenigstens in den Anfangsjahren extrem gute Margen machbar.Ein Bankenkonsortium aus China und Deutschland stelle Kreditlinien von 120 Dollar zur Verfügung. Das Geld sei ausreichend für die Phasen 1und 2 von insgesamt 3, wobei Phase 3 heute optional sei. Der Eigenkapitalanteil belaufe sich auf rund 40 Mio. Dollar, was das Unternehmen über ein Senior-Darlehen sichergestellt habe. Sollte Phase 3 umgesetzt werden, müsste dieser Betrag auf 60 Mio. Euro erhöht werden. Noch offen sei die Frage, ob Schweizer Electronic mittelfristig für das neue Werk einen strategischen Partner mit ins Boot nehme. "Diese Option halten wir uns offen. Heute ist es dafür viel zu früh. Es wird auch stark auf die Produktausrichtung ankommen", so Bunz. Mit WUS und Infineon habe das Unternehmen bereits starke Partner an der Seite, die jeweils an Schweizer Electronic beteiligt seien.Schweizer Electronic sei bisher im Wachstum gebremst gewesen, weil die Kapazitäten begrenzt gewesen seien. Mit der Entscheidung, ein Werk in China zu bauen, werde Schweizer zum Wachstumsunternehmen. Die Produkte des Unternehmens würden Megatrends wie Autonomes Fahren, Kraftstoffeffizienz sowie Elektrifizierung und Hybridisierung von Antriebstechnologien im Automobilsektor bedienen. Noch habe die Börse die Story nicht verstanden. Gut möglich, dass der eine oder andere Investor von einem Übergangsjahr 2019 beim Ergebnis enttäuscht sein werde, was aber aufgrund der Investitionen logisch sei. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Aktie in den nächsten sechs bis neun Monaten entdeckt werde. Im Verlaufe des Jahres 2019 richte sich der Blick schon stark auf 2020. Auf eine Dividende für 2018 würden die Experten übrigens kein Geld setzen. Sie würden empfehlen, diese ohnehin wegen der Investitionen und der Verschuldung erst einmal auszusetzen.Die Schweizer Electronic-Aktie ist unverändert kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 24.08.2018)