Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (09.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer habe am vergangenen Freitag die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Diese lägen umsatzseitig über, ergebnisseitig aber unterhalb der Analysten-Erwartungen. Die Bestätigung der Anfang März veröffentlichten Guidance werte er vor dem Hintergrund der Verwerfungen insbesondere im Automotive-Sektor als positive Indikation für das Gesamtjahr 2022.Der Konzernerlös sei in Q1 um 18,7% yoy auf 34,8 Mio. Euro gestiegen, was leicht über den Analysten-Erwartungen liege (MONe: 32,0 Mio. Euro) und im Wesentlichen auf eine Steigerung der Eigenproduktion zurückzuführen sei (+24,4% yoy). So habe Schweizer nahezu in Vollauslastung in Schramberg produziert. Für das Werk in Jintan habe die Auslastung weiter gesteigert werden können. Erfreulicherweise habe Schweizer den Trend eines abnehmenden Automotive-Exposures weiter fortsetzen können. Entsprechend sei der Umsatz exkl. Automotive-Kunden um 69,8% yoy (Umsatzanteil Q1/22: 30,7% vs. Q1/21: 21,5%) gestiegen. Dies erachte der Analyst angesichts des anhaltenden Gegenwinds im Automotive-Sektor als strategisch positive Entwicklung.Wenngleich die Konzernerlöse über den Analysten-Erwartungen lägen, würden diese zum Erreichen des Break-Evens noch nicht ausreichen. So würden die im Zuge gravierend gestiegener Rohmaterialpreise erhöhten Anlaufkosten des Werks in China das Ergebnis stark belasten (Bruttoergebnis China Q1/22: -4,8 Mio. Euro). Entsprechend ergebe sich für das Q1 ein negatives Bruttoergebnis von rund 1,0 Mio. Euro und eine Bruttomarge von -2,8%. Auf Konzernebene führe dies insgesamt zu einem EBITDA von -2,1 Mio. Euro (EBITDA-Marge: -6,0%), was leicht unterhalb der Analysten-Erwartungen liege (MONe: -1,7 Mio. Euro). Positiv hervorzuheben sei hingegen, dass Schweizer bereinigt um die Aktivtäten der China Tochter trotz der gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise unverändert profitabel agiere. So habe in Q1 ein adjustiertes EBITDA von rund 1,7 Mio. Euro erzielt werden können.Mit dem Q1 untermauere Schweizer trotz der schwierigen Rahmenbedingungen das deutliche Wachstumspotenzial. In den folgenden Quartalen sollten Effekte aus dem Operating Leverage zu sukzessive steigenden EBITDA-Margen führen.Nicolas Gruschka und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen ihre Empfehlung "halten" mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro. (Analyse vom 09.05.2022)