Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

13,20 EUR -0,75% (10.05.2021, 10:44)



Xetra-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

13,10 EUR -1,50% (10.05.2021, 09:45)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (10.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer habe am Freitag die Zahlen zum Q1 2021 vorgelegt und im Earnings Call tiefergehende Einblicke zur Entwicklung einzelner Kundengruppen und Regionen gegeben.In Q1 seien die Erlöse um 6,9% yoy auf 29,3 Mio. Euro gestiegen (MONe: 30,0 Mio. Euro). Damit habe die Wachstumsrate erwartungsgemäß basisbedingt noch deutlich unter der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Bandbreite gelegen (+20 bis 30%), allerdings sei auch das Umsatzniveau aus Q1/19 (29,1 Mio. Euro) knapp übertroffen worden. Mit Blick auf die einzelnen Kundengruppen falle auf, dass Schweizer die Automotive-Umsätze um +20,3% yoy auf 23,0 Mio. Euro habe steigern können und damit sowohl den heimischen Markt (PKW-Inlandsproduktion Q1: -8% yoy; Quelle: VDA) als auch nach Erachten des Analysten bedeutende Indikatoren wie Großkunde Continental (Umsatz Q1: organisch +8,6% yoy) signifikant übertroffen habe. Die Umsätze mit Industriekunden seien hingegen überraschend deutlich um 24,1% yoy auf 6,3 Mio. Euro zurückgegangen. Der Auftragseingang habe sowohl gegenüber dem Vorjahres- (Q1/20: 22,3 Mio. Euro) als auch dem Vorkrisenniveau (Q1/19: 22,1 Mio. Euro) auf 44,2 Mio. Euro annähernd verdoppelt werden können, was einer Book-to-Bill-Ratio von 1,51x gleichkomme und für eine sukzessive anziehende Dynamik spreche. Vom derzeitigen Auftragsbestand i.H.v. 125,7 Mio. Euro (+15,1% vs. 31.12.) stünden in 2021 noch knapp 70 Mio. Euro zur Auslieferung an.Das EBITDA sei mit -1,8 Mio. Euro etwas besser ausgefallen als antizipiert (MONe: -2,1 Mio. Euro), nichtsdestotrotz habe die EBITDA-Marge von -6,2% wie erwartet noch leicht unterhalb des bestätigten Zielkorridors für das Gesamtjahr (-6 bis 0%) gelegen. Ohne die Aufbaukosten des Standorts Jintan wäre nach Angaben des Vorstands allerdings bereits eine EBITDA-Marge i.H.v. 8,1% erzielt worden (Q1/20: adj. -2,0%). Dies entspreche einem Margenniveau, das auf Konzernebene zuletzt in 2018 markiert worden sei und die Wirksamkeit der durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen unterstreiche. Erhöhte Abschreibungen (+1,1 Mio. Euro yoy) durch den Werksneubau hätten indes zu einer deutlichen Verschlechterung des EBITs auf -4,5 Mio. Euro geführt (Vj.: -3,1 Mio. Euro). Allerdings sollte die Belastung in China in Q1 ihren Höhepunkt erreicht haben und mit stetig steigenden, höhermargigen Umsatzvolumina (Q1: rund 7 Mio. Euro) ab Q4 nachhaltig der Break-Even überschritten werden können.Das erste Quartal sei solide verlaufen, liefere aber noch keine klare Tendenz in Bezug auf das obere oder untere Ende der Guidance-Spanne. Solange die Finanzierung nicht nachhaltig auf festerem Sockel steht, erachtet Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Kurspotenzial ohnehin als schwer hebbar und stuft den Titel unverändert mit "halten" und einem fairen Wert von 16,00 Euro ein. (Analyse vom 10.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link