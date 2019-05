Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko Electronics Co., Ltd. und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden.



Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (14.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer habe vergangene Woche die Zahlen für Q1 2019 veröffentlicht und die Guidance für das Gesamtjahr (Umsatz 125 Mio. Euro +/-5%; EBITDA-Marge 4 bis 6%) bestätigt.Umsatz und Profitabilität rückläufig: Der Umsatz sei in Q1 um 8,5% auf 29,1 Mio. Euro zurückgegangen und habe damit unter der Analystenprognose gelegen (MONe: 30,8 Mio. Euro). Das EBITDA habe einen Wert von -0,1 Mio. Euro erreicht (Vj.: 3,5 Mio. Euro, MONe: 1,5 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von -0,4% entspreche. Wesentlicher Grund für die schwache Umsatzentwicklung sei eine Zurückhaltung in allen Kundengruppen. Speck sei davon ausgegangen, dass Zuwächse mit Industriekunden den erwarteten Rückgang im Automotive-Bereich zumindest teilweise kompensieren könnten. Auf der Ergebnisebene hätten zudem ein margenschwächerer Produktmix, Anlaufverluste für das neue Werk in China (ca. 0,5 Mio. Euro) sowie Wechselkursverluste (ca. 0,7 Mio. Euro) belastet.Optimierungsmaßnahmen eingeleitet: Um das avisierte Margenniveau für das Gesamtjahr dennoch zu erreichen, habe der Vorstand bereits umfangreiche Optimierungs- und Einsparmaßnahmen in die Wege geleitet, wodurch in 2019 die OPEX um ca. 10 Mio. Euro entlastet werden sollten. Zudem rechne das Unternehmen mit einer Belebung des Automotive-Markts im zweiten Halbjahr. Der Auftragsbestand habe zuletzt 164,2 Mio. Euro betragen, wovon im laufenden Jahr noch rund 84 Mio. Euro zur Auslieferung anstünden.Erster Großauftrag für den chinesischen Standort: Im Vorfeld der Q1-Zahlen habe das Unternehmen einen ersten Großauftrag für seine innovative Embedding-Technologie verkündet. Der Automobilzulieferer Continental werde zukünftig als First-Mover diese Technologie in Mild-Hybrid-Fahrzeugen implementieren. Mit einem Produktionsstart werde ab 2021 gerechnet, wobei ein Großteil der Produktion auf den neuen Standort Jintan/China entfallen solle. Das Umsatzvolumen dürfte über einen Zeitraum von fünf Jahren zwischen 100 und 200 Mio. Euro liegen (MONe: 150 Mio. Euro). Auf Basis dessen seien zudem die erwartete Umsatzentwicklung des Werks in China aktualisiert und der avisierte EBITDA-Break-Even auf 2021 (zuvor: 2022) vorgezogen worden. So werde für 2020 nun mit einem Umsatzbeitrag von 5 Mio. Euro (zuvor: 7 Mio. Euro) gerechnet, der bis 2023 signifikant auf 241 Mio. Euro ansteigen solle, was deutlich über der bisherigen Analystenprognose von ca. 165 Mio. Euro liege.Die Umsatz- und Ergebniskennziffern hätten aufgrund der Belastungen aus dem Werksaufbau und der allgemeinen Kundenzurückhaltung die Analystenprognosen nicht erreichen können. Jedoch sollten sich die Optimierungs- und Einsparmaßnahmen im Laufe des Jahres positiv bemerkbar machen und die voraussichtliche Belebung des Automotive-Sektors zur Stabilisierung der Umsatzentwicklung beitragen. Nach Anpassung seiner Prognosen und Berücksichtigung der höheren Umsatzbeiträge aus dem China-Projekt erhöhe der Analyst sein Kursziel auf 21,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro) und sehe den langfristigen Investment Case des Unternehmens als weiterhin intakt an.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bewertet die Schweizer Electronic-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link