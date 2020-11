Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

9,80 EUR +3,38% (09.11.2020, 09:51)



Börse Stuttgart-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

9,66 EUR +3,43% (09.11.2020, 15:15)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (09.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe am vergangenen Freitag die Zahlen für Q3 2020 vorgelegt, die im Vorjahresvergleich Corona-bedingt erwartungsgemäß noch deutliche Rückgänge im Umsatz und Ergebnis aufgewiesen hätten, sequenziell zum Vorquartal aber eine spürbare Erholung zeigen würden.Der Q3-Umsatz habe mit 23,6 Mio. Euro (MONe: 22,0 Mio. Euro) um 30,7% unter Vorjahr gelegen, gegenüber dem vom ersten Lock-Down geprägten zweiten Quartal hätten die Erlöse aber um 31,7% zugelegt. Hauptverantwortlich hierfür seien Automobilkunden (Umsatz +44,6% qoq) gewesen, aber auch der Industriesektor (+7,2% qoq) habe wieder angezogen. Nach 9M weise die Umsatzentwicklung Schweizers in Deutschland (-27,4% yoy) auf eine weitgehend marktkonforme Entwicklung hin (PKW-Produktion Deutschland Jan.-Okt. -30% lt. VDA). Das seit Ende April im Hochlauf der Serienproduktion befindliche High-Tech-Werk in Jintan (China) habe nach 9M einen Umsatz von 4,1 Mio. Euro erwirtschaftet und befinde sich damit auf Kurs zum avisierten Umsatzbeitrag in 2020 (MONe: 6 Mio. Euro).Wenngleich die Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr durch Restrukturierungskosten (9M: 1,8 Mio. Euro) zusätzlich belastet werde, würden die Maßnahmen im Bereich der Personal- und Sachkosten inzwischen sichtbare Wirkung entfalten. So seien die Verwaltungskosten weiter zurückgegangen und hätten in Q3 mit 2,6 Mio. Euro (Q3/19: 3,3 Mio. Euro) nochmals 0,5 Mio. Euro unter dem Vorquartal gelegen. Der operative Verlust auf EBITDA-Level habe damit auf -2,3 Mio. Euro (MONe: -2,5 Mio. Euro) eingedämmt werden können. Durch die infolge des Großinvestments in China nun hochlaufenden Abschreibungen (Q3/20: 2,3 Mio. Euro vs. Vj.: 1,6 Mio. Euro) und den höheren Zinsaufwand (Q3/20: 0,8 Mio. Euro vs. Vj.: 0,4 Mio. Euro) sei ein Periodenverlust von 5,5 Mio. Euro angefallen.Zwar scheine Schweizers Liquiditätspolster auf Basis des Zahlungsmittelbestands i.H.v. 20,6 Mio. Euro zum 30.09. und ausstehender Kreditlinien kurzfristig nach wie vor ausreichend, doch befinde sich der Vorstand nach Angaben in dem Earnings Call der Analysten bereits in ihres Erachtens fortgeschrittenen Gesprächen mit Kapitalgebern zur Stärkung der EK-Basis (Quote: 18,3%). Sie würden daher davon ausgehen, dass in den ca. nächsten sechs Monaten eine Kapitalmaßnahme anstehe, wobei Schweizer vor allem auf strategische Investoren ziele, die nach Erachten der Analysten auch aus China kommen könnten.Schweizer habe den Erholungskurs eingeleitet. Bis das Unternehmen operativ wieder schwarze Zahlen schreibe, dürfte es aber noch bis Ende nächsten Jahres dauern.Angesichts dessen sowie der nach Erachten der Analysten kommenden KE bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating "halten" und das Kursziel von 10 Euro für die Schweizer Electronic-Aktie. (Analyse vom 09.11.2020)