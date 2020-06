Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (29.06.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer habe am vergangenen Freitag seine virtuelle Hauptversammlung abgehalten.Meilenstein in China erreicht: Mit dem Ende Mai nach eineinhalbjähriger und damit nahezu plangemäßer Bauzeit verkündeten Start der operativen Tätigkeit am neuen High Tech-Werk in Jiangsu verfüge Schweizer nun als einziger deutscher Leiterplattenhersteller über eine Produktion in China. Dabei seien bis zum Abschluss der Investitionsphase 1 bislang rund 100 Mio. Euro in den Standort investiert und die Kapazität um ca. 1.200 qm pro Tag erhöht worden.Dies ermögliche Schweizer fortan eine hochautomatisierte Fertigung im Bereich des komplexen Chip-Embedding. Das strategische Investment solle neben jüngst geschlossenen Vertriebspartnerschaften in Nordamerika, Japan sowie in Kürze Südkorea in den kommenden Jahren maßgeblich zur Diversifikation der Kundenbasis beitragen, die sich bisher schwerpunktmäßig auf die Automobilindustrie konzentriere. Mittelfristig strebe der Vorstand einen Umsatzmix von ca. 60% Automotive, 30% Industrie sowie 10% Aviation/Defense an. Letzteres bedeute für Schweizer den Eintritt in einen neuen Markt, der sich angesichts der freiwerdende Kapazitäten in Schramberg und des hohen Bedarfs an lokalem Sourcing nun besser adressieren lasse.Ausweitung der Eigenkapitalbasis oder Partnerschaft denkbar: Vor dem Hintergrund des im laufenden Jahr erwarteten deutlichen Anstiegs der Verschuldungsquote habe der Vorstand eine KE erneut nicht ausgeschlossen. Hierbei habe Schweizer bereits ohne neuerliche Beschlussfassung der HV über die Genehmigung zur Ausgaben von bis zu 1,89 Mio. neuen Aktien verfügt, davon bis zu 20% ohne Bezugsrecht. Ebenso wäre beispielsweise die Beteiligung eines strategischen oder finanziellen Investors an der bislang 100%-Direktinvestition der Schweizer Electronic China möglich. Entsprechende Vorgespräche würden bereits geführt. Liquiditätslage zeitnah nicht kritisch: Allerdings habe der Vorstand betont, dass Schweizer in der Krise die volle Unterstützung der Hausbanken erfährt und u.a. aufgrund nicht gezogener Darlehen i.H.v. ca. 30 Mio. Euro sowie eines jüngst gewährten KfW-Kredits (MONe: 7 Mio. Euro) aktuell kein Liquiditätsengpass bestehe. Für China werde unverändert ein Break Even auf EBITDA-Level für 2022 avisiert, so dass sich der Finanzierungsplan nach Erachten des Analysten intakt darstelle.Schweizer treibe den Wachstumsplan ungeachtet der aktuellen Widrigkeiten unbeirrt voran. Bis sich die Erfolge dessen in den wesentlichen Kennzahlen niederschlagen würden, dürfte aber weiterhin Geduld gefragt sein.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher das Rating "halten" mit unverändertem Kursziel von 11,00 Euro. (Analyse vom 29.06.2020)