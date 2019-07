Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (31.07.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) zu kaufen.Schweizer Electronic habe gestern vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2019 veröffentlicht und wie erwartet eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Die Erlöse hätten in H1 mit 60,2 Mio. Euro um 5,7% unter Vorjahr gelegen, für Q2 impliziere dies einen nur leichten Rückgang von 2,9% auf 31,1 Mio. Euro. Die Aktienanalysten von der Montega AG seien u.a. aufgrund der gegenüber dem Vorjahr geringeren Zahl an Arbeitstagen sowie der weiteren Eintrübung der Automobilkonjunktur für Q2 von einem gegenüber dem Auftaktquartal stabilen Umsatz in Höhe von 29,0 Mio. Euro ausgegangen. Nach Angaben des Vorstands habe sich die weiterhin gute Geschäftsentwicklung der asiatischen Foundry-Partner Meiko und WUS jedoch stabilisierend auf die Umsatzlage ausgewirkt.Der zugunsten des Handelsgeschäfts veränderte Produktmix, die schwache Nachfrage der deutschen Automobilkunden sowie Anlaufkosten in China hätten in H1 erwartungsgemäß zu einem signifikanten Rückgang des EBITDAs auf 1,0 Mio. Euro (-84,8% yoy) geführt. Gegenüber dem unprofitablen Q1 (-0,1 Mio. Euro) sowie unseren sehr niedrigen Erwartungen für Q2 (MONe: 0,8 Mio. Euro) schnitt Schweizer im zweiten Quartal aber leicht besser ab, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Darin würden sich erste Erfolge des Kostensenkungsprogramms widerspiegeln, das erst in H2 seine volle Wirksamkeit entfalten dürfte.Nach dem insgesamt schwachen H1 rechne Schweizer für H2 zumindest mit einer stabilen Entwicklung, sodass die Umsatz-Guidance lediglich leicht auf 120 bis 125 Mio. Euro reduziert worden sei (zuvor: 125 Mio. Euro +/- 5%). Für das Stammwerk in Schramberg werde nach dem Abbau von Überkapazitäten nach wie vor ein Umsatzbeitrag von 80 bis 85 Mio. Euro in Aussicht gestellt (MONe: 82 Mio. Euro).Die Gewinnwarnung stelle nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG keine Überraschung dar.Aus fundamentalen Aspekten hält Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die negative Kursreaktion für überzogen, sodass er die Schweizer Electronic-Aktie für langfristig orientierte Investoren wieder mit "kaufen" und einem Kursziel von 16,00 Euro einstuft. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link