Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (06.12.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer Electronic habe am 15.11. bekannt gegeben, dass das Unternehmen voraussichtlich in Q1/2018 mit der Errichtung eines eigenen Werks in China beginnen werde. Erste Umsätze würden in 2020 erwartet und sollten bis 2027 auf ein Volumen von ca. rund 440 Mio. Euro ansteigen. Der Analyst habe daraufhin mit dem Unternehmen gesprochen und sehe nach einer grundlegenden Überarbeitung seiner Prognosen in den kommenden Jahren signifikantes Upside für die Bewertung der Schweizer Electronic.Schweizer habe in den vergangenen Jahren die Entwicklung ihrer Embedded Systems konsequent vorangetrieben und sei in diesem Zusammenhang in 2014 eine Partnerschaft mit dem Minderheitsaktionär Infineon eingegangen. Ein wesentlicher Grund nun eigene Produktionskapazitäten neben den bestehenden Foundry Partnern WUS und Meiko zu errichten seien eben diese innovativen Lösungen, bei denen aktive Bauteile wie ICs (MOSFET) ins Innere der Leiterplatte integriert würden. Dies erfordere spezielle Produktionsprozesse, die sich mit dem aktuellen Partnernetzwerk nicht abbilden lassen würden. Der neue Standort in der Provinz Jiangsu liege in unmittelbarer Nähe zu den Werken der Kooperationspartner, weshalb der Analyst davon ausgehe, dass der Ramp-Up ebenfalls in enger Abstimmung geplant worden sei.Zu den innovativen Embedded Systems gebe es aktuell kaum vergleichbare Produkte für die Automobilindustrie. Neben der hohen individuellen technologischen Expertise von Schweizer und Infineon sei auch die Kooperation entscheidend. Bei konventionellen Lösungen würden Leiterplatten und ICs (MOSFET) getrennt bezogen und von Bestückern zusammengesetzt. Zur Integration der Bauteile müsse daher die gesamte Wertschöpfungskette über mehrere Unternehmen neu konzipiert werden.Schweizer Electronics plane den Auf- und Ausbau der Produktionskapazität in Jiangsu in drei Phasen. So dürfte ein wesentlicher Teil der Investitionen für die späteren Phasen bereits auf dem operativen Cashflow finanziert werden können. Zudem sollten die Erfahrungswerte der Phase 1 zu sinkenden Investitionskosten führen. Der Analyst rechne mit dem Produktionsstart bereits in 2020 und dem erfolgreichen Abschluss der ersten Phase zum Jahresende 2022 mit einer Produktionskapazität von 140 Mio. Euro. Phase 2 dürfte die Kapazität bis Ende 2024 um weitere 80 Mio. Euro erhöhen. Mit Abschluss der finalen dritten Phase, die das Volumen um weitere 50 Mio. Euro auf rund 270 Mio. Euro erhöhen werde, rechne der Analyst in 2027.Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, bewertet die Schweizer Electronic-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 25,50 Euro auf 29,50 Euro erhöht. (Analyse vom 06.12.2017)