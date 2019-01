Hannover (www.aktiencheck.de) - Der schwedische Bankenmarkt zeichnet sich durch sehr robuste Institute aus, deren Fundamentals im internationalen Vergleich positiv hervorstechen, so die Analysten der NORD LB.



Das gelte vor allem für die Kapitalisierung und Profitabilität. Die Aufsicht habe bereits Maßnahmen ergriffen, um einer Überhitzung des Immobilienmarktes entgegenzuwirken, so dass die Risiken aus unserer Sicht überschaubar seien. Ohnehin sei die Asset-Qualität hervorragend und dürfte sich auch im Zusammenhang mit der erwarteten moderaten Abschwächung der Wirtschaftdynamik im kommenden Jahr wenig beeinträchtigt zeigen. Schwedische Institute seien zwar von der Refinanzierung über den Kapitalmarkt abhängig, jedoch sei ihr Zugang zum Funding ausgezeichnet. Selbst in schwierigeren Marktphasen dürften die schwedischen Institute daher kaum Probleme bekommen. Insgesamt werde jedoch auch für die schwedischen Banken das Funding teuer, da die Analysten der NORD LB für alle Asset-Kategorien mit moderaten Spreadausweitungen rechnen würden. Für Senior Unsecured Bonds gelte das umso mehr, da die Fragmentierung der Asset-Klasse in Preferred Bonds und Non-preferred Senior Bonds vor allem für letztgenannte mit einem höheren Risiko und damit höheren Spread einhergehe. (Bankenmärkte Nordics Januar 2019) (10.01.2019/ac/a/m)



