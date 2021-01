Bonn (www.aktiencheck.de) - Der schwedische Leitindex OMX 30 übertrifft mit einem Plus von knapp sechs Prozent in Euro seit Jahresbeginn den europäischen Gesamtindex STOXX 600 um mehr als vier Prozentpunkte, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Trotz der Coronavirus-bedingten Belastung der wirtschaftlichen Aktivitäten im ersten Quartal sollte die Stabilisierung der Konjunkturentwicklung weltweit im weiteren Jahresverlauf die Outperformance des schwedischen Aktienmarktes stützen. Denn die Sektoren Industrie, Finanzen und Zyklischer Konsum stünden für rund zwei Drittel des OMX 30, wodurch dieser zu den zyklischsten Aktienindices Europas zähle. Zudem seien die Unternehmen stark vom Geschäft im Ausland abhängig, wo sie über 80 Prozent ihrer Umsätze erwirtschaften. Schwedische Aktien sollten daher von der Erholung des globalen Handels besonders profitieren würden. Zwar werde der OMX 30 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 derzeit knapp acht Prozent teurer als der europäische Gesamtmarkt gehandelt; angesichts des Potenzials einer anhaltenden Outperformance erscheine Ulrich Stephan von Postbank Research dieser Aufschlag jedoch nicht übertrieben. (26.01.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.