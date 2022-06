In der Privatwirtschaft der USA seien laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im Mai deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet. Zudem sei der Auftragsanstieg der US-Industrie im April hinter den Prognosen zurückgeblieben und auch die Entwicklung im März sei schwächer als zunächst ermittelt gewesen. Dafür gebe es in der Folge natürlich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für einerseits Konjunktur und andererseits Zinspolitik. In der aktuellen Lage habe sich dabei gestern aber ganz offensichtlich die Hoffnung auf eine weniger aggressive Zinsstraffung durch die FED durchgesetzt, nachdem die oben angeführten Wirtschaftsdaten darauf hindeuten würden, dass sich die Wirtschaft abschwäche und damit auch die Inflation ein wenig abkühle.



Im Fokus der Märkte sei vor allem aber auch die Ölallianz OPEC+ gestanden, die ihre Produktionserhöhungen im Sommer deutlich beschleunigen wolle, um den teilweisen Ausfall Russlands am Erdölmarkt zu kompensieren. Auch das könne nämlich dazu beitragen, die Inflationsdynamik zu reduzieren und den Kostendruck der Unternehmen zu mindern. Dennoch lege der Ölpreis per heute Früh wieder ein wenig zu und notiere aktuell bei etwa USD 117 pro Fass der Nordseesorte Brent.



Fester präsentiere sich auch der Goldpreis, der im Umfeld eines sich abschwächenden US-Dollars zulegen könne und aktuell bei rund USD 1.868 je Feinunze den höchsten Wert seit rund einem Monat erreiche. Selbst das "digitale Gold" in Form von Krypto-"Währungen" könne sich nach einer ausgeprägten Schwächephase wieder etwas erholen. Per heute Früh liege der gehandelte Wert des Bitcoin immerhin wieder bei ca. USD 30.500.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen, angetrieben vom Aufschwung ihrer US-Pendants, mehrheitlich im Plus zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den europäischen Handelsauftakt erwarten lassen, dass es mit den Kursen neuerlich deutlich nach oben gehen sollte. Im weiteren Tagesverlauf würden dann Unternehmens-Stimmungsindikatoren aus dem Dienstleistungssektor und allen voran der US-Arbeitsmarktbericht das Geschehen an den Kapitalmärkten mit beeinflussen. (03.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Schwankungen der letzten beiden Tage an den Ölmärkten haben auch die Aktienmärkte mit in den Griff genommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zunächst vom kräftig gefallenen Ölpreis ermutige, hätten die Anleger eine spätere Kehrtwende beim Ölpreis und eine Umsatzwarnung des US-Softwareriesen Microsoft später recht gut verdaut. Angetrieben von zyklischen Aktien und Technologietiteln habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern 1,01% zugelegt. Nahezu ebenso stark hätten sich der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) präsentiert. Auch die mehrheitlich enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA hätten die Anleger gut weggesteckt, zumal dies der Notenbank FED bei ihren geldpolitischen Straffungen nicht gerade mehr Druck mache.