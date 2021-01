Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Januar sank der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland auf 90,1 Punkte, so die Analysten von Postbank Research.



Der Rückgang um 1,1 Punkte habe den Marktkonsens übertroffen, der lediglich einen Rücksetzer um 0,7 Punkte erwartet habe. Die negative Überraschung sei zurückzuführen auf die weitere Verschärfung der aktuellen pandemiebedingten Beschränkungen sowie die abnehmende Erwartung, dass diese am 14. Februar auslaufen würden. Auch die langsamer als erwartet anlaufende Impfkampagne dürfte zu der Verschlechterung der Stimmung beigetragen haben. Besonders stark habe das Geschäftsklima im Dienstleistungsbereich sowie dem Einzel- und Großhandel gelitten, wo der Index auf -4,4 und -17,2 Punkte eingebrochen sei. Im Gegensatz dazu habe das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe seinen positiven Saldo beibehalten und sei nur geringfügig von 9,1 auf 8,8 Punkte zurückgegangen.



Verantwortlich für den Rückgang dürften Probleme in der Automobilbranche gewesen sein, die aktuell unter einem Mangel an Halbleiterchips leide. Gehe man davon aus, dass die für den Einzelhandel und den Dienstleistungssektor geltenden Lockdown-Maßnahmen erst nach dem 14. Februar schrittweise aufgehoben würden, deute die Entwicklung auf einen Rückgang des deutschen BIP im ersten Quartal um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal hin. Im Anschluss an die Veröffentlichung des ifo-Index habe der Euro daher gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Im weiteren Tagesverlauf sei der Abwärtstrend des EUR/USD noch durch die Veröffentlichung des Chicago-FED-Aktivitätsindex für Dezember verstärkt worden. Statt des erwarteten Rückgangs habe der Index um 0,21 auf 0,51 Punkte zugelegt. (26.01.2021/ac/a/m)



