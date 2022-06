12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) ist Weltmarktführer in der Herstellung hochpräziser Komponenten aus nichtmagnetisierbaren, hochlegierten Edelstahlsorten. Die Gruppe ist ebenfalls weltweit bekannt für ihre hocheffizienten Bohrwerkzeuge und Bohrlochkomplettierungsanlagen für die Öl- und Gasindustrie. Die Gruppe beschäftigt knapp 1.400 Mitarbeiter weltweit und ist in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Informationen zur "Quality First"-basierten Wachstumsstrategie und zum nachhaltigen Management (ESG) sind im Geschäftsbericht unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. (01.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) unter die Lupe.Der Ukraine-Krieg habe die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Fähigkeit der großen Ölproduzenten, den Bedarf an Rohöl zu decken, geschürt und den Preis für Brent auf über USD 100 pro Barrel getrieben. Die Verhängung von Sanktionen gegen den russischen Energiesektor in Verbindung mit dem zögerlichen Verhalten der OPEC-Staaten, ihre Produktion schneller zu steigern und die anhaltende strenge Investitionsdisziplin der US-Schieferproduzenten dürften den Ölpreis kurz- bis mittelfristig stützen. Die höheren Ölpreiserwartungen dürften die Ölmultis dazu veranlassen, in diesem und im nächsten Jahr höhere Ausgaben für Exploration und Produktion vorzusehen. Diese Erwartungshaltung spiegele sich auch in den Konsensschätzungen für das Umsatzwachstum der beiden größten Ölfelddienstleister, Halliburton und Schlumberger, von jährlich 14% über die nächsten Jahre wider.Die Ergebnisse von SBO für das erste Quartal hätten positiv überrascht. Insbesondere der Anstieg des Auftragseingangs um 44% gegenüber dem Vorquartal sei bemerkenswert gewesen. Aufgrund der starken Ertragsdynamik verbunden mit einem positiven Marktausblick hätten die Analysten ihre Prognosen nach oben revidiert, sodass sie für die Jahre 2021-24e ein ambitionierteres Umsatzwachstum und ein höheres EBITDA erwarten würden. Auf der Grundlage ihrer aktualisierten Schätzungen könnte das Unternehmen das vor-Corona Umsatzniveau von 2018/2019 bereits in diesem Jahr übertreffen.Mit der Veröffentlichung der strategischen Ziele für 2030 hätten sich vorerst keine Änderungen an dem Planungsmodell der Analysten ergeben. Das Unternehmen strebe den Aufbau eines neuen Geschäftsfelds außerhalb seines derzeitigen Kerngeschäfts an, um von den globalen Dekarbonisierungstrends zu profitieren. Neben den Diversifizierungsbemühungen in der Raumfahrt und Geothermie plane das Unternehmen Akquisitionen in den Bereichen Energiewende und grüne Technologien, um ein neues Geschäftssegment aufzubauen, welches bis 2030 die Hälfte der Unternehmenseinnahmen generieren solle. Zum jetzigen Zeitpunkt habe SBO noch keine Details zu den Budgets und dem Zeitplan für die Übernahmen bekannt gegeben. Allerdings würde ein Kurs/Umsatz-Verhältnis von 1 bis 2 ein Akquisitionsbudget von EUR 0,5 bis 1,0 Mrd. erfordern, was höchstwahrscheinlich zusätzlich zur Fremdfinanzierung weiteres (Eigen-)Kapital erfordern würde.Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Halten"-Empfehlung für die Schoeller-Bleckmann-Aktie, erhöhen aber ihr Kursziel EUR 67,00. Sie seien der Ansicht, dass der Anstieg des Aktienkurses um mehr als 70% seit Anfang März und um mehr als 100% seit Jahresbeginn ein sehr günstiges Branchenumfeld, ein starkes Umsatzwachstum im ersten Quartal, robuste Margen, sowie gute kurz- und mittelfristige Aussichten für den Öl- und Gassektor bereits widerspiegele. Angesichts der bemerkenswerten Kursrally der vergangenen Monate sähen sie für die Aktie nur noch limitiertes Aufwärtspotenzial. (Analyse vom 31.05.2022)Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.