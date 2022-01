12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) ist führender Anbieter von Werkzeugen und Equipment für Anwendungen im Bereich direktionaler Bohrungen sowie Well Completion und der weltweite Marktführer in der Fertigung von Hochpräzisionskomponenten aus nicht magnetisierbaren Stählen. Das Angebot reicht von kundenspezifischen komplexen Komponenten für die Oilfield Service-Industrie bis hin zu einer Auswahl an hocheffizienten Lösungen und Produkten für die Öl- und Gasindustrie. SBO beschäftigte per 31. Dezember 2020 weltweit 1.131 Mitarbeiter (31. Dezember 2019: 1.535), davon in Ternitz/Österreich 353 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 464. (24.01.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) von "Kauf" auf "Halten" herunter.Ein Preisanstieg von mehr als 50% für Rohöl der Sorte Brent im Jahr 2021 und ein Anstieg von mehr als 10% seit Jahresbeginn könnte in Verbindung mit der Sorge des Marktes über ein mittelfristig unzureichendes Angebot die Ölproduzenten dazu veranlassen, höhere Investitionen zu tätigen, was zu einer höheren Bohraktivität im Vergleich zu den letzten zwei bis drei Jahren führen würde. Der von Evercore kürzlich veröffentlichte "2022 E&P Spending Outlook" prognostiziere für dieses Jahr weltweite Explorations- und Produktions-Investitionen in Höhe von USD 438 Mrd., was einem globalen Anstieg von 16% (USA: +21%) gegenüber dem Vorjahr entspreche. Angesichts der kurz- bis mittelfristig positiven Aussichten für den Ölpreis in Verbindung mit einem deutlich niedrigeren Bestand an gebohrten, aber noch nicht fertiggestellten Bohrlöchern in den USA, welcher Ende 2021 auf dem niedrigsten Stand seit März 2014 gelegen habe, sei eine Steigerung der US-Bohraktivitäten zu erwarten.Die Aussichten für die Zeit nach 2025 seien unsicher, was in erster Linie auf die zunehmende Unklarheit über die längerfristige Ölnachfrage zurückzuführen sei, die nach Erachten der Analysten ihren Höhepunkt einige Zeit vor 2030 erreichen werde.Am 18. Januar habe das Unternehmen ein starkes vorläufiges Ergebnis gemeldet. In einem günstigen Marktumfeld habe SBO seine Auftragseingänge auf EUR 106 Mio. gesteigert, was 17% über dem vor-Covid-19-Niveau von Q4 19 gelegen habe. Ein höherer Umsatz von EUR 84 Mio. (+53% im Jahresvergleich) und eine starke Preissetzungsmacht dürften SBO geholfen haben, seine operative Marge auf 14,2% zu verbessern, ein Wert, den man seit Q3 19 nicht mehr erreicht habe. Das Unternehmen habe das Jahr mit einer soliden Bilanz (EUR 292 Mio. an liquiden Mitteln) beendet und werde die vollständigen Finanzdaten voraussichtlich am 17. März vorlegen.Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass SBO gut positioniert ist, um von der mittelfristig steigenden Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung zu profitieren. Angesichts der Tatsache, dass die Welt ihre Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen deutlich verringern möchte, bleibe unklar, wie SBO sich an die neue kohlenstoffarme Welt anpassen werde und wieviel an Investitionen erforderlich sein werde, um die Auswirkungen der geringeren Nachfrage nach Bohrdienstleistungen langfristig auszugleichen. Daher würden die Analysten davon ausgehen, dass SBO seinen Reiz einer langfristigen Wachstumsstory vorerst verliere und da das Management noch nicht bereit sei, höhere Dividenden auszuschütten, sei es schwer, eine höhere Bewertung für die Aktie zu rechtfertigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.