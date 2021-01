Wiener Börse-Aktienkurs Schoeller-Bleckmann-Aktie:

Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) ist führender Anbieter von Werkzeugen und Equipment für Anwendungen im Bereich direktionaler Bohrungen sowie Well Completion und der weltweite Marktführer in der Fertigung von Hochpräzisionskomponenten aus nicht magnetisierbaren Stählen. Das Angebot reicht von kundenspezifischen komplexen Komponenten für die Oilfield Service-Industrie bis hin zu einer Auswahl an hocheffizienten Lösungen und Produkten für die Öl- und Gasindustrie. SBO beschäftigte per 31. Dezember 2020 weltweit 1.131 Mitarbeiter (31. Dezember 2019: 1.535), davon in Ternitz/ Österreich 353 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 464. (21.01.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann: Besserung in Sicht - AktienanalyseDie globale Ausnahmesituation und die entsprechend gesunkene Nachfrage nach Öl und Gas haben beim österreichischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) tiefe Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach vorläufigen Berechnungen sei der Umsatz 2020 um knapp 35 Prozent auf 291 Mio. Euro zurückgegangen. Das Betriebsergebnis vor Einmaleffekten habe bei minus sechs Mio. Euro gelegen, nach plus 60,8 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern sei von plus 47,9 Mio. auf minus 31 Mio. Euro gedreht."Die COVID-19 Pandemie hat eine globale Wirtschaftskrise ausgelöst, der wir uns naturgemäß nicht entziehen konnten", habe Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann konstatiert. Allerdings habe sich zum Jahresende sowohl in Nordamerika als auch auf den internationalen Märkten der Beginn einer Aufwärtstendenz gezeigt. "Damit hat sich bestätigt, dass die Bodenbildung erreicht ist und wir mit einem positiven Trend in das Jahr 2021 starten - selbst, wenn das Niveau in der ersten Jahreshälfte noch niedrig bleiben wird", so der SBO-Chef weiter.Die Aussicht auf wieder bessere Zeiten sei natürlich auch der Börse nicht verborgen geblieben. Die Aktie sei in den vergangenen drei Monaten um fast 60 Prozent geklettert und liege damit erstmals seit langem wieder komfortabel über der 200-Tage-Linie. (Ausgabe 2/2021)Börsenplätze Schoeller-Bleckmann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Schoeller-Bleckmann-Aktie:34,85 EUR -0,57% (21.01.2021, 10:38)