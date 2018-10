Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

62,06 EUR -0,77% (30.10.2018, 11:16)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

62,38 EUR +0,32% (30.10.2018, 12:48)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (30.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) von 78 Euro auf 70 Euro.Der Umsatz in Q3 habe sich im Rahmen der Erwartungen bewegt. Das Unternehmen habe wieder ein sehr solides Wachstum auf organischer Basis (+7,2% y/y) ausweisen können. Positiv werte der Analyst die Wachstumsqualität (alle Regionen und Bereiche hätten ein Wachstum von mindestens 3% y/y erzielen können). Der Ausblick für 2018 sei wieder teilweise angepasst worden (angehoben für die organischen Anstiege bei Umsatz und beim bereinigten EBITA, aber höhere Währungsbelastungen erwartet). Selbst der angehobene organische Umsatzausblick impliziere eine Wachstumsabschwächung (2018e: ca. +6% y/y; Q1-Q3 2018: +7,1% y/y) für das Schlussquartal.Schneider Electric erwäge, die Aktienrückkäufe zu beschleunigen. Das Programm sei jedoch bereits zu 73% in Anspruch genommen, weshalb der Analyst es nicht mehr als Stütze bzw. Treiber für den Aktienkurs sehe. Er habe seine Prognosen unverändert beibehalten (u.a. EPS 2018e: 4,23 Euro; EPS 2019e: 4,62 Euro). Die Konjunktur-Frühindikatoren (für die OECD) würden eine Wachstumsverlangsamung signalisieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schneider Electric-Aktie: