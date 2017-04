Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

69,62 EUR +2,28% (20.04.2017, 10:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

69,51 EUR +2,22% (20.04.2017, 10:25)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (20.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) von 70,00 Euro auf 71,00 Euro.Der Umsatz (5,84 (Vj.: 5,59) Mrd. Euro) für Q1 (wie üblich keine Ergebniszahlen für das Auftaktquartal) habe leicht über der Analysten-Prognose gelegen. Erstmals seit mehreren Quartalen habe das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum (+3,1% y/y) ausweisen können. Mit Ausnahme von Infrastructure habe es dabei in allen Bereichen und Regionen einen organischen Erlösanstieg erreichen können. Damit habe Schneider einen guten Start ins Geschäftsjahr 2017 verzeichnet, für das der Ausblick bestätigt worden sei (Konzernumsatz organisch ohne Infrastructure: +1% bis +3% y/y (zum Vergleich Mittelfristzielsetzung von +3% y/y p.a.); bereinigte EBITA-Marge für 2017: +20 bis +50 Basispunkte y/y).Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angepasst (u.a. berichtetes EPS 2017e: 3,78 (alt: 3,76) Euro; berichtetes EPS 2018e: 4,18 (alt: 4,16) Euro). Wichtige Kundenbranchen des Unternehmens (Bergbau, Öl & Gas) hätten sich stabilisiert, die Investitionszurückhaltung halte jedoch noch an. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm (Volumen: ca. 1 Mrd. Euro) dürfte die Kursentwicklung stützen.Börsenplätze Schneider Electric-Aktie: