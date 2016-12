Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

65,69 EUR +0,20% (21.12.2016, 10:25)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (21.12.2016/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Will Morgan von Goldman Sachs:Will Morgan, Aktienanalyst von Goldman Sachs, belässt in einer aktuellen Aktienanalyse die Schneider Electric-Aktie (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) auf der "Conviction Buy"-Liste.Der Analyst zähle das Wertpapier zu den zyklischen Anlagechancen für das Jahr 2017. Mit einem Investment in die Aktie würden sich Investoren die Chance auf eine positive Überraschung sichern, weil die gegenwärtigen Markterwartungen in puncto Margensteigerungen zu konservativ seien, so Morgan. Für den Titel sehe er jetzt ein Aufwärtspotenzial von etwa 17%.Will Morgan, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat die Schneider Electric-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 77,00 Euro belassen. (Analyse vom 21.12.2016)Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:65,48 EUR -0,32% (21.12.2016, 09:11)