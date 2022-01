Unter den Einzelwerten stehe die Aktie von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) im Mittelpunkt des Interesses. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern habe die Anleger mit seinem Wachstumsausblick enttäuscht. Die Aktien seien Schlusslicht im DAX mit einem Minus von rund 10%. Im Sog der rasanten Henkel-Verluste büße der Hamburger Wettbewerber Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) 2,8% ein.



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) reagiere mit einem Kursabschlag von knapp 3% auf die aktuellen Geschäftszahlen des Schweizer Konkurrenten Givaudan (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF). Der Gewinn des Herstellers von Aromen und Duftstoffen habe sich 2021 schlechter als von Analysten erwartet entwickelt.



Der Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) stehe an der Spitze des Leitindex mit plus 2,9%. Tags zuvor sei die Aktie noch um bis zu 5% auf den tiefsten Stand seit Juni 2021 abgesackt.



Aus technischer Sicht drohe ein Test der 15.000-Punkte-Marke, sollte der DAX die Unterstützung bei 15.200 Punkten unterschreiten. Dort habe der Index am Donnerstag am Vortag ein Tief ausgebildet und dann nach oben gedreht. (28.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Schlingerkurs am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einer schwachen Tendenz fortgesetzt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere gegen 13 Uhr 2,07% tiefer bei 15.200 Punkten. Damit deute sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 2,5% ab.