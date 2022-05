Was habe sich über Nacht so dramatisch verändert, dass sich die Erklärungsversuche um 180 Grad ins Gegenteil gedreht hätten? "Nichts", sage Grüner. "Die Zinserhöhung von 50 Basispunkten war immer noch dieselbe, die FED hatte keine neuen Weisheiten verkündet und der zukünftige Weg war genauso ungewiss wie am Tag zuvor. Reine Psychologie."



Erklärungen seien unnötig



Das grundsätzliche Problem bestehe eben darin, dass die tagtäglichen Bewegungen an den Aktienmärkten gar nicht erklärbar seien. "Das Verhalten von Millionen Anlegern zu analysieren, die jeden Tag aufs Neue ihre Kauf- und Verkaufsaufträge platzieren, ist viel zu komplex, als dass es mit einer simplen Meinungsäußerung getan wäre", meine Grüner. Um einen klaren Kopf zu behalten, sollte also eine längerfristige Perspektive eingenommen werden. Das sei die Grundlage für das berühmte Zitat des legendären Investors Benjamin Graham: "Kurzfristig verhalten sich die Märkte wie eine Wahlmaschine, langfristig aber wie eine Waage."



Die schmerzhafte Korrektur, die Anleger in diesem Jahr durchleben müssten, sei für viele eine emotionale Herausforderung. "Diese Situation ist absolut nachvollziehbar - und es kann eine große Hilfe sein, nicht jede kurzfristige Marktbewegung zu beobachten, die oftmals über vielfältige Schlagzeilen dramatisch untermalt werden", so Grüner. Zumindest gelte es, die täglichen Erklärungsversuche kritisch zu hinterfragen, die offensichtlich jegliche Form der Nachhaltigkeit vermissen lassen würden. "Volatile Bewegungen an den Aktienmärkten geben Anlegern das Gefühl, dass die Dinge von äußerster Dringlichkeit sind - tatsächlich ist es aber dringend notwendig, eine langfristige und möglichst rationale Perspektive einzunehmen", bilanziere Grüner.



Fazit



Gerade in volatilen Phasen werde den täglichen Börsenbewegungen eine hohe Bedeutung beigemessen. In der Regel gebe es für diese Bewegungen jedoch keine sinnvolle und nachhaltige Erklärung, und das sei auch gar nicht schlimm - tägliche Kursschwankungen seien im langfristigen Bild irrelevant. (12.05.2022/ac/a/m)







