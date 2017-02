Börsenplätze Schindler-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Schindler-Aktie:

178,112 EUR +1,14% (15.02.2017, 09:46)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Schindler-Aktie:

191,00 CHF +1,22% (15.02.2017, 11:49)



ISIN Schindler-Aktie:

CH0024638212



WKN Schindler-Aktie:

A0JJWH



Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHR



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SCHN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHLRF



Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (15.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).Der Auftragseingang sei in Q4 16 stark um 6,4% in Lokalwährung gestiegen, jedoch hätten die Wechselkurse für negative Auswirkungen von 2,8% gesorgt. Folglich hätten die GJ16-Aufträge von CHF 10,4 Mrd. und der Backlog von CHF 10,0 Mrd. die Analystenerwartungen um 0,2% bzw. 0,7% verpasst.Das Umsatzwachstum von 3,6% in Lokalwährung und von 3,1% in CHF habe erneut leicht unter der Analystenprognose gelegen. Folglich habe der GJ16-Umsatz von CHF 9.683 Mio. (+3,6% in Lokalwährung) die Analystenschätzungen um 1,4% sowie die Konsenserwartungen um 1,0% verpasst.Die EBIT-Marge von Schindler habe mit 11,8% in Q4 16 ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis erreicht (+40 Bp im Jahresvergleich), angekurbelt durch Skaleneffekte und eine erfolgreiche Optimierung der Supply Chain.Wie prognostiziert, erhöhe Schindler die ordentliche Dividende auf CHF 3,00 (+11,1% im Jahresvergleich). Zudem empfehle der Verwaltungsrat eine außerordentliche Dividende von CHF 2,00 in Zusammenhang mit der ALSO-Veräußerung.Schindler habe erneut ein starkes Auftragswachstum sowie eine besser als erwartete Margenentwicklung erreicht. Angesichts des gesunden Backlogs sollte das Unternehmen weitere Marktanteile anstreben und die Margen in einem allgemein schwierigen Markt weiter ausweiten. Schließlich erwarte der Analyst, dass die Investoren die Zahlung einer Spezialdividende schätzen würden.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Schindler-Aktie unverändert mit dem Votum "hold". Das Kursziel von CHF 185 werde überprüft. (Analyse vom 15.02.2017)