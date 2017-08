ISIN Schindler-Aktie:

CH0024638212



WKN Schindler-Aktie:

A0JJWH



Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHR



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SCHN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHLRF



Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (15.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:

Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).

Schindler habe für das Q2 17 einen unerwartet starken Auftragseingang und Margenanstieg gemeldet, während das Umsatzwachstum weiter hinter der Auftragsentwicklung zurückbleibe. Die Prognose des Managements für den Reingewinn im Geschäftsjahr 2017 liege leicht unter dem Konsens. Dies dürfte jedoch kein Problem sein, da der Reingewinn in Q2 17 die Markterwartungen um 6,8% übertroffen habe. Daher sehe Pomrehn die Unternehmensprognose als eher konservativ an, erwarte jedoch keine wesentliche Änderung der Konsensschätzung.

Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält die Schindler-Aktie für fair bewertet und bleibt bei seinem "hold"-Rating mit einem Kursziel von CHF 210. (Analyse vom 15.08.2017)