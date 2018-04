Börsenplätze Schindler-Aktie:



Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (26.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).Schindler habe einen Auftragseingang von CHF 2.822 Mio. (+7,6% J/J in Lokalwährungen) in Q1/2018 gemeldet, der sich auf alle Geschäftsbereiche und Regionen verteile.Der ausgewiesene Umsatz von CHF 2.473mn (+9,4% J/J) sei positiv beeinflusst durch IFRS 15 gewesen, den neuen Standard für die Erfassung von Umsatzerlösen. Klammere man diesen Effekt aus, belaufe sich das Wachstum in Lokalwährungen auf 6,4%, was immer noch über der Analysten-Schätzung von 5,1% und der Konsensschätzung von 4,6% liege.Allerdings sei die EBIT-Marge von Schindler im Jahresvergleich um 14 BP gesunken, weil die positive Wirkung des verbesserten Geschäfts-Mix durch steigende Rohstoff- und Arbeitskosten ausgeglichen worden sei. Mit einer EBIT-Marge von 11,4% (11,5% ohne Restrukturierungskosten) habe Schindler zum ersten Mal eine höhere Rentabilität als das größte Vergleichsunternehmen Kone erreicht (ausgewiesene EBIT-Marge 10,5%; ber. EBIT-Marge 10,9%).Der Reingewinn sei im Jahresvergleich um 16,2% gestiegen, habe aber aufgrund der unerwartet gesunkenen EBIT-Marge geringfügig die Erwartungen verfehlt.Im Hinblick auf den Auftragseingang und das Umsatzwachstum sei Schindler gut in das neue Jahr gestartet. Allerdings gestalte sich die angestrebte weitere EBIT-Margenexpansion nach Erachten des Analysten angesichts des Drucks auf die Margen in Q1/2018 zunehmend schwieriger. Dementsprechend sei das zugrunde liegende EBIT von Schindler nach Bereinigung des positiven Effekts der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 3% hinter dem Konsens zurückgeblieben. In Anbetracht des Margendrucks in der Branche rechne der Analyst eher mit einem Abwärtspotenzial gegenüber den MarktschätzungenBernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Schindler-Aktie fest. Das Kursziel von CHF 240,00 werde überprüft. (Analyse vom 26.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link