Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe 0,5% auf 14.818 Punkte gewonnen, bei 14.845 Punkten habe er gestern zudem zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch markiert. Diese Entwicklung sei umso bemerkenswerter, als Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar plane, die dritte Corona-Welle mit deutlich härteren Maßnahmen zu bekämpfen als die Ministerpräsidenten. Lockerungen schienen dabei weiter entfernt als gedacht, eher könnte nach Ostern sogar ein neuer Lockdown drohen. Zur positiven Stimmung hätten jedoch Impffortschritte und die Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft bei. Nach dem kräftigen Kursplus vom Freitag seien die US-Börsen zurückhaltend in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,3% fester bei 33.171 Punkten geschlossen, während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und die technologielastige NASDAQ jeweils um 0,1% nachgegeben hätten.



Heute würden mit dem Verbrauchervertrauen in den USA (Prognose für März: 96,8; Februar: 91,3) und der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone (Prognose für März: 96,0; Februar: 93,4) zwei Stimmungsindikatoren veröffentlicht.



In Asien würden sich die Indices heute Morgen uneinheitlich zeigen: Während Hongkong (+1,1%), Festland-China (+0,6%) und Indien (+1,4%) fester tendieren würden, so schwächele Japan (-0,6%) dagegen etwas.



Die Entwicklung der Ölpreise habe sich gestern ganz je nach Nachrichtenlage am Suezkanal orientiert. Sowohl Brent als auch WTI hätten gestern aber schließlich fast ein Prozent zulegen können, nachdem Berichte kursiert seien, wonach Russland eine stabile Ölproduktion der OPEC+ im Vorfeld eines Treffens mit der Produzentengruppe Ende dieser Woche unterstützen würde. Heute Früh notiere der Ölpreis nochmals leicht fester.



Bei den Rohstoffen habe man gestern auf breiter Front niedrigere Notierungen gesehen. Sowohl der Goldpreis (-1,3%) als auch Silber (-1,4%) seien gestern markant rückläufig gewesen. Hier habe jedoch der festere US-Dollar sein Scherflein dazu beigetragen.



Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen festeren Handelsstart für Europas Aktienindices erwarten lassen. (30.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Großteil der internationalen Aktienmärkte hat am Montag mit Gewinnen geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Stimmung sei von der Nachricht gestützt worden, dass das Containerschiff "Ever Given" freigelegt und der Schiffsverkehr nach Angaben der ägyptischen Kanalbehörde wieder aufgenommen worden sei. Damit dürfte sich der Schiffsstau im Kanal bald auflösen und die globalen Lieferketten wieder funktionieren würden. Gestern Abend hätten rund 400 Containerschiffe auf die Durchquerung des Suezkanals gewartet.Das bestimmende Thema sei jedoch gestern die Schieflage eines Hedgefonds des prominenten Investors Bill Hwang gewesen, welche gleich mehrere internationale Großbanken in die Bredouille bringe. Der Fonds Archegos Capital habe sich offenbar mit gehebelten Aktienwetten (hauptsächlich in ADRsvon chinesischen TMT/Tech-Unternehmen, die in den USA gelistet seien) verspekuliert und habe vergangene Woche Nachschuss-Aufforderungen (sogenannte Margin Calls) seiner Banken nicht nachkommen können. Nomura (ISIN: JP3762600009, WKN: 857054, Ticker-Symbol: NSE) und Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) hätten bereits am Montag Früh bekanntgegeben, dass sie deshalb in Q1 2021 höhere Verluste ausweisen müssten. Nomura würden in Tokio um 16,3% und Credit Suisse um 13,8% in Zürich fallen. Neben den genannten Instituten sollten auch Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) (-2,6%) und in einem geringeren Ausmaß auch die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-3,3%) betroffen sein.