Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Eric Stine von Craig-Hallum Capital:Der Aktienanalyst Eric Stine vom Investmenthaus Craig-Hallum Capital empfiehlt Anlegern laut einer Aktienanalyse die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zu verkaufen.Mit dem Unterzeichnen eines erweiterten Abkommens mit Wal-Mart Stores habe Plug Power Inc. einen signifikanten Schatten vom Aktienkurs genommen.Der Deal demonstriere eine bedeutende Entwicklung, da die Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen vertieft würden. Wal-Mart könne im Prinzip die mit Amazon bestehende Vereinbarung replizieren.Analyst Eric Stine sieht den neuen Deal als eine starke Bestätigung für die Fähigkeiten in den Bereichen Brennstoffzellen und Wasserstoff-Abfüllung.